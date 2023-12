Βρετανία: Τρεις νεκροί από την κακοκαιρία Γκέριτ στη βόρεια Αγγλία

Οι υπηρεσίες ασφαλείας αναζητούσαν από το μεσημέρι το όχημα που έπεσε στον ποταμό Εσκ, κοντά στην πόλη Γκλέισντεϊλ. Λίγο μετά τις 17.00 (ώρα Ελλάδας) πυροσβέστες το εντόπισαν μέσα στον ποταμό. «Δυστυχώς οι τρεις άνδρες που επέβαιναν σε αυτό είναι νεκροί» ανέφερε η αστυνομία του Βόρειου Γιορκσάιρ.

Ένας άλλος άνδρας που προσπάθησε να τους βοηθήσει ανασύρθηκε σώος και είναι καλά. Οι αρχές προειδοποίησαν ότι οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή «καθιστούν επικίνδυνη την οδική κυκλοφορία».

Πολλές περιοχές, ιδίως στη Σκωτία και τη βόρεια Αγγλία, πλήττονται από την Τετάρτη από την καταιγίδα Γκέριτ που συνοδεύεται από χιονοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και βροχή. Στο Αμπερντίν της Σκωτίας καταγράφηκαν ριπές ανέμου που έφθαναν σε ταχύτητα 136 χιλιομέτρων την ώρα.

Τη νύχτα της Τετάρτης προς την Πέμπτη, ανεμοστρόβιλοι προκάλεσαν ζημιές σε περίπου 100 σπίτια κοντά στο Μάντσεστερ. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

One minute you’re sitting there then your roof is down the road. Luckily nobody seems to have been hurt as Storm Gerrit brought a ‘localised tornado’ to Greater Manchester. #stormgerrit@stormgerrit#storm#tornado#localisedtornado#minitornado#jonsuperphotographypic.twitter.com/vAhn1X3z2c