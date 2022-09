Βρετανία: Τρεις συλλήψεις για «διατάραξη της τάξης» στο Εδιμβούργο

Μια 22χρονη, που θεάθηκε να κρατά ένα πλακάτ με αντιμοναρχικά συνθήματα και ένας 74χρονος συνελήφθησαν, σε ξεχωριστά επεισόδια, χθες Κυριακή. Σήμερα συνελήφθη ένας 22χρονος κατά τη διάρκεια της πομπής στο Ρόαγιαλ Μάιλ, τον κεντρικό δρόμο του Εδιμβούργου.

Νωρίτερα, σε πλάνα από την πομπή, την οποία ακολουθούσαν ο βασιλιάς Κάρολος και τα αδέλφια του, θεάθηκε ένας άνδρας να παρενοχλεί τον πρίγκιπα Άντριου, μέχρι που κάποιος άλλος τον τραβάει και τον βγάζει από το πλήθος και στη συνέχεια επενέβησαν αστυνομικοί που τον απομάκρυναν.

Το πρωί, δύο αντιμοναρχικές διαδηλώτριες αποδοκίμασαν τον Κάρολο, ενώ κατευθυνόταν στο Κοινοβούλιο. Κρατώντας χαρτιά όπου είχαν γράψει «Δεν είσαι ο βασιλιάς μου», «Κατάργηση της μοναρχίας» και «Τέλος στη φεουδαρχία», οι διαδηλώτριες στέκονταν στο πεζοδρόμιο απέναντι από το Ουεστμίνστερ. Η μία από αυτές πλησίασε στα κιγκλιδώματα του κοινοβουλίου, αλλά την απομάκρυναν αστυνομικοί, σύμφωνα με την εφημερίδα Evening Standard.

I remember 6 months ago as we watched outraged as protestors holding signs were arrested in Moscow and St Petersburg, and then charged with criminality.

Now exactly the same thing is happening in London and Edinburgh.#AbolishTheMonachyhttps://t.co/rR7ivVwl3y