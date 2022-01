Βρετανία: «Τρίζει» η καρέκλα του Μπόρις Τζόνσον μετά την συμμετοχή του σε πάρτι εν μέσω λοκντάουν - Βίντεο

«Για εξευτελισμό» κάνει λόγο η Daily Mail, για την «τέλεια καταιγίδα που θα μπορούσε να τον ανατρέψει» μιλάει η Mirror, ενώ η εφημερίδα Financial Times υποστηρίζει ότι «πρόκειται για μια ιδιαίτερα τοξική διαμάχη που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στο τέλος της ηγεσίας του Μπόρις Τζόνσον»

Όπως επισημαίνουν οι περισσότερες αναλύσεις, σήμερα στην ώρα του πρωθυπουργού, που πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη, αντί η Βουλή να ασχοληθεί με τα πολύ σοβαρά θέματα της καθημερινότητας των πολιτών, όπως οι τεράστιες ουρές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ( NHS), ή η ραγδαία αύξηση του κόστους ζωής, ανάλωσε τον χρόνο της, για μια ακόμη φορά, για την ανάρμοστη και στα όρια της παρανομίας συμπεριφορά του Μπόρις Τζόνσον.

Επισημαίνεται επίσης ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός εξαιτίας της υπεροψίας του έχει χάσει την επαφή με τους απλούς πολίτες και συνεπώς και την εμπιστοσύνη τους.

Χαρακτηριστική είναι δημοσκόπηση του YouGov για λογαριασμό του τηλεοπτικού δικτύου Sky News, η οποία δείχνει ότι το 56% των Βρετανών θέλει ο Μπόρις Τζόνσον να παραιτηθεί και μόλις το 27% υποστηρίζει ότι πρέπει να παραμείνει στη θέση του, ενώ αναποφάσιστο δηλώνει το 17% των ερωτηθέντων.

BREAKING: A YouGov poll for Sky News shows 56% of respondents say Prime Minister Boris Johnson should resign.https://t.co/nVrNiVSMMR

