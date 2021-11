Βρετανία: «Τρομοκρατική ενέργεια» χαρακτηρίζει η αστυνομία την έκρηξη σε ταξί στο Λίβερπουλ

"Παρότι το κίνητρο αυτού του περιστατικού δεν έχει γίνει κατανοητό, δεδομένων όλων των συνθηκών, έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική ενέργεια και η αντιτρομοκρατική υπηρεσία της αστυνομίας συνεχίζει την έρευνα", δήλωσε ο Ρας Τζάκσον του Σώματος αυτού.

Hero! This taxi driver is being hailed for his brave actions of locking a suspected terrorist in his taxi to stop him from carrying out an attack during a Memorial Day ceremony in #Liverpool yesterday. Due to traffic, the suspect asked him to stop next to a hospital. (1/3) pic.twitter.com/suGAiB8kDr

Η έκρηξη σημειώθηκε χθες έξω από το Γυναικολογικό Νοσοκομείο στο Λίβερπουλ.

Ένα ταξί είναι το όχημα που εξερράγη και τυλίχθηκε στις φλόγες λίγο πριν από τις 11:00 GMT στον χώρο προσωρινής στάθμευσης στην είσοδο του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο οδηγός του ταξί, Ντέιβιντ Πέρι, θεώρησε ότι ο επιβάτης είχε ύποπτη συμπεριφορά και τον κλείδωσε μέσα στο ταξί προτού διαφύγει.

Ο οδηγός τραυματίστηκε από την έκρηξη και ο επιβάτης σκοτώθηκε.

Liverpool explosion: The taxi driver has been named locally as David Perry who works for Delta taxis.

ITV News understands Mr Perry is now recovering at home with his wife after being treated at hospital https://t.co/8uMOdnR78xpic.twitter.com/cfznYzvqMS