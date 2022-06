Βρετανία: Χάος στα αεροδρόμια λόγω έλλειψης προσωπικού - Καθυστερήσεις μέχρι και δυο ημερών

Οι ταλαιπωρημένοι επιβάτες έμειναν εγκλωβισμένοι σε τεράστιες ουρές στα αεροδρόμια όλης της χώρας εν μέσω ενός πλήθους ακυρωμένων πτήσεων. Οι ειδικοί της αεροπορίας είχαν προηγουμένως πει πώς οι ελλείψεις προσωπικού, τεχνικά ζητήματα, τα προβλήματα εναέριας κυκλοφορίας και η αύξηση των ταξιδιωτών μετά την χαλάρωση των μέτρων για τον κορωνοϊό προκάλεσαν μια «καταιγίδα» χάους για τους παραθεριστές.

The Mirror: Airport chaos that ruined half-term breaks could last until next year, Brits warned. https://t.co/JuCYaxl1tD

Σήμερα, το μεγαλύτερο συνδικάτο της Βρετανίας Unite πρόσθεσε ένα ακόμη πλήγμα στους ταξιδιώτες. Η γενική γραμματέας Σάρο Γκράχαμ δήλωσε στη Mirror ότι «Οι αεροπορικές εταιρείες υπέθεσαν, λανθασμένα, ότι οι άνθρωποι που είτε είχαν απολυθεί είτε είχαν φύγει από τον κλάδο θα επέστρεφαν με πενιχρό μισθό. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Υπάρχει πλέον ισχυρή έλλειψη προσωπικού και δεν βλέπω πώς θα αλλάξει αυτό μέχρι τον Ιούλιο. Αν δεν λάβουν τα μέτρα τους, το χάος μπορεί να συνεχιστεί μέχρι το 2023».

Holidaymakers face another month of chaos as Heathrow cuts passenger numbers by a third. Britain’s biggest airport has ordered airlines to limit ticket sales for flights until July.@mia_astralhttps://t.co/xn5Bep3Evr