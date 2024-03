Βρετανία: Χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουν στο Λονδίνο για εκεχειρία στη Γάζα

Με αφετηρία το Hyde Park Corner, στο κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας, οι διαδηλωτές, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της οργάνωσης "Palestine Solidarity Campaign", προβλέπουν, υπό την παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, να ολοκληρώσουν την πορεία τους μπροστά από την αμερικανική πρεσβεία, όπου έχει στηθεί ένα βήμα για ομιλίες.

Κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες, το πλήθος φώναζε το σύνθημα «Ελευθερία στην Παλαιστίνη» και ζητούσε να εφαρμοστεί «τώρα» μια κατάπαυση του πυρός, καταγγέλλοντας τους περισσότερους από 30.000 νεκρούς που έχουν προκαλέσει τα ισραηλινά πλήγματα, σύμφωνα με τις αρχές της παλαιστινιακής οργάνωσης.

#London stands with Palestine ????

This genocide definitely isn’t getting more popular as time has went on… pub,ice opinion is only going is one direction. The peace rallies just keep getting bigger, every day it’s a new record breaking crowd! #NoMoreWars#FreePalestinepic.twitter.com/j2cCssGpr3