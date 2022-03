Βρετανία: Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους του Λονδίνου για να στηρίξουν τους Ουκρανούς - Βίντεο

Το πλήθος κρατούσε ουκρανικές σημαίες, αλλά και πλακάτ όπου αναγραφόταν η φράση «Ειρήνη στην Ουκρανία», ενώ φώναζε συνθήματα υπέρ του τερματισμού του πολέμου.

Μεταξύ των διαδηλωτών βρισκόταν ο 43χρονος Ζεναντίν Τκαλένκο, από το Κίεβο, που διαμένει πλέον στο νότιο Λονδίνο.

«Η χώρα μας έχει δεχθεί επίθεση, η Βρετανία, ελπίζω, θα μπορούσε να βοηθήσει», δήλωσε στο βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων PA.

Η πορεία στο Λονδίνο ξεκίνησε από το Χάιντ Παρκ για να καταλήξει στην πλατεία Τραφάλγκαρ, όπου πραγματοποιήθηκε μια συγκέντρωση, έπειτα από το κάλεσμα του Εργατικού δημάρχου της βρετανικής πρωτεύουσας Σαντίκ Καν.

«Καταδικάζουμε τη βάρβαρη επίθεση του Πούτιν και οι Ουκρανοί θέλουμε να γνωρίζουν ότι, στις σκοτεινότερες αυτές ώρες, δεν είναι μόνοι», είπε ο δήμαρχος του Λονδίνου στο Sky News, καλώντας την κυβέρνηση να κάνει περισσότερα για να βοηθήσει τους Ουκρανούς πρόσφυγες.

«Συνομιλώ τακτικά με ηγέτες στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Πολωνία», συνέχισε, «όταν συγκρίνω όσα έχει κάνει η χώρα μας και η κυβέρνησή μας, ντρέπομαι».

"There's a disconnect between the generosity shown by Londoners and Brits across the country, and the actions of our govt".

London Mayor @SadiqKhan hits out at the speed of the govt's refugee programme.https://t.co/X3flQUk9BR

