Bρετανία - Υπουργός Εσωτερικών: Τα σχόλια του Τραμπ οδήγησαν στη βία στο Καπιτώλιο - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Η ρητορική του Τραμπ για την αμφισβήτηση της ήττας του στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές οδήγησε ευθέως στην βία στο Καπιτώλιο, υπογράμμισε παράλληλα η Πατέλ σε δηλώσεις που έκανε στο BBC TV.

"Τα σχόλιά του οδήγησαν ευθέως στη βία και μέχρι στιγμής δεν έχει καταδικάσει τη βία αυτή και αυτό είναι απολύτως λάθος", υπογράμμισε η υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον είχε χαρακτηρίσει αργά χθες το βράδυ "επαίσχυντες" τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα των ΗΠΑ.

"His comments directly led to the violence and so far he's failed to condemn that violence."

