Βρετανικές στρατιωτικές μυστικές υπηρεσίες: Οι Ρώσοι είναι έτοιμοι να πυροβολούν τους λιποτάκτες

Ο ρωσικός στρατός, λόγω του χαμηλού ηθικού του προσωπικού του και της απροθυμίας του να πολεμήσει, έχει πιθανώς αρχίσει να αναπτύσσει «στρατεύματα φραγμού» ή «μονάδες φραγής», (“Barrier troops” or “blocking units” ) σύμφωνα με τις βρετανικές στρατιωτικές μυστικές υπηρεσίες.

Στην ημερήσια σύνοψη (Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 04 November 2022) που δημοσιεύθηκε από το βρετανικό υπουργείο Άμυνας στο Twitter αναφέρεται ότι τέτοιες μονάδες απειλούν να πυροβολήσουν τους ίδιους τους στρατιώτες που υποχωρούσαν προκειμένου να τους εξαναγκάσουν σε επίθεση και είχαν χρησιμοποιηθεί από ρωσικά στρατεύματα σε προηγούμενες συγκρούσεις. Δεν διευκρινίζεται σε ποιες ακριβώς συγκρούσεις αναφέρονται.

Σύμφωνα με τις μυστικές υπηρεσίες, το τελευταίο διάστημα οι Ρώσοι στρατηγοί πιθανόν να θέλουν οι διοικητές του στρατού να χρησιμοποιούν όπλα κατά των λιποτακτών και οι στρατιωτικοί να ελέγχουν την άμυνα μέχρι να τους σκοτώσουν. Η τακτική της εκτέλεσης λιποτακτών ενδέχεται να υποδηλώνει κακή ποιότητα, χαμηλό ηθικό και απειθαρχία στα ρωσικά στρατεύματα, αναφέρει η έκθεση.

