Βρετανικό Μουσείο: «Είμαστε ανοιχτοί να δανείσουμε τα Μάρμαρα του Παρθενώνα στην Ελλάδα»

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας, ο οποίος ανέλαβε πρόσφατα καθήκοντα προέδρου στο Μουσείο, γράφει στο άρθρο του, που τιτλοφορείται «Είναι σωστό να είμαστε υπερήφανοι για το Βρετανικό Μουσείο» για την ιστορία του συγκεκριμένου πολιτιστικού οργανισμού, «τα τεχνουργήματα του οποίου απεικονίζουν τον πόλεμο και την αγάπη και αντικατοποτρίζουν την αλήθεια πως οι άνθρωποι είναι ικανοί για πράξεις μεγάλης καλοσύνης και φρικτής βαρβαρότητας μεταξύ τους, κατά τη διάρκεια δύο εκατομμυρίων ετών. Γι' αυτό μας βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα τον εαυτό μας. Αυτός ήταν ο ιδρυτικός σκοπός όταν ιδρύθηκε ως το πρώτο εθνικό δημόσιο μουσείο του κόσμου το 1753, και ο σκοπός αυτός παραμένει μέχρι σήμερα. Ήταν προϊόν λιγότερο της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και περισσότερο του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού».

