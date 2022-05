Bρετανικό υπ. Άμυνας: Η Ρωσία έχει χάσει το 1/3 των δυνάμεών της στην Ουκρανία

"Η Ρωσία έχει τώρα πιθανότατα υποστεί απώλειες ενός τρίτου της χερσαίας δύναμης μάχης που ανέπτυξε τον Φεβρουάριο", προσθέτει.

Το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας προσθέτει εξάλλου στην ανάρτησή του ότι "υπό τις τρέχουσες συνθήκες, η Ρωσία δεν είναι πιθανόν να επιταχύνει σημαντικά τον ρυθμό προέλασής της τις επόμενες 30 ημέρες".

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 15 May 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/VBPIqyrgA5

???? #StandWithUkraine ???? pic.twitter.com/n6dBVZHAos