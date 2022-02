Βρετανικό υπουργείο Άμυνας: Έτσι θα εισβάλει η Ρωσία στην Ουκρανία - Κρίσιμες οι επόμενες ώρες [Χάρτης]

Παρά τις διαβεβαιώσεις της Μόσχας ότι προχωρά σε σταδιακή απόσυρση των στρατευμάτων της από τα σύνορα, οι φωνές από τη Δύση πληθαίνουν κάνοντας λόγο για επικείμενη εισβολή εντός των επόμενων ημερών, θεωρώντας μάλιστα πως η ρωσική επίθεση είναι πλέον ζήτημα χρόνου.

Υπενθυμίζεται πως σήμερα, Πέμπτη, η κρίση στα ρωσο-ουκρανικά σύνορα γνώρισε νέα κλιμάκωση, μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ φιλορώσων αυτονομιστών και Ουκρανών.

Την ώρα που η ένταση κλιμακώνεται προκαλώντας παγκόσμια ανησυχία υπό το φόβο ενός ενδεχόμενου πολέμου στην Ευρώπη που θα οδηγήσει σε αλυσιδωτές επιπτώσεις με έτοιμο το πακέτο των κυρώσεων στη Ρωσία, όπως διαμηνύει η ΕΕ, το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, παρουσιάζει μέσα από έναν αναλυτικό χάρτη τον τρόπο που θα «χτυπήσει» η Ρωσία στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον παρακάτω χάρτη είναι πιθανό το σενάριο εισβολής από τη Λευκορωσία και η κατάληψη του Κιέβου.

BBC: Ισχυρές ρωσικές δυνάμεις στα ουκρανικά σύνορα

Σύμφωνα με το BBC ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι οι Ρώσοι έχουν «στήσει» ένα νοσοκομείο στην περιοχή εκπαίδευσης Osipovichi στη βορειοδυτική Λευκορωσία.

H στρατιωτική παρουσία της Ρωσίας με περίπου 30.000 στρατεύματα στη Λευκορωσία, αν και ανησυχεί τόσο την Ουκρανία όσο και το ΝΑΤΟ, αποτελεί μέρος κοινών, προγραμματισμένων ασκήσεων που πρόκειται να ολοκληρωθούν στις 20 Φεβρουαρίου. Αυτό σημαίνει ότι μετά από αυτή την ημερομηνία, θα φανούν οι πραγματικές προθέσεις της Μόσχας.

Οι φωτογραφίες που έχουν ληφθεί στα μέσα Φεβρουαρίου δείχνουν ότι η Ουκρανία παραμένει περικυκλωμένη από τρεις πλευρές από ρωσικά στρατιωτικά άρματα μάχης και στρατεύματα, τόσο στα σύνορά της με τη Ρωσία όσο και με τη Λευκορωσία.

Ο Μπλίνκεν εξηγεί πώς θα γίνει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Άντονι Μπλίνκεν κάλεσε σήμερα τη Ρωσία «να εγκαταλείψει την οδό του πολέμου», περιγράφοντας ένα σενάριο επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας, την οποία η Ουάσινγκτον θεωρεί «επικείμενη».

«Δεν βρίσκομαι σήμερα εδώ για να ξεκινήσω έναν πόλεμο αλλά για τον αποτρέψω» είπε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ο Μπλίνκεν, προσθέτοντας ότι πρότεινε στον Ρώσο ομόλογό του, τον Σεργκέι Λαβρόφ, να συναντηθούν την επόμενη εβδομάδα στην Ευρώπη.

«Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η απάντηση στις σημερινές δηλώσεις μου θα είναι νέες αρνήσεις εκ μέρους της ρωσικής κυβέρνησης», είπε ο Αμερικανός υπουργός. «Η ρωσική κυβέρνηση μπορεί να ανακοινώσει σήμερα […] ότι η Ρωσία δε θα εισβάλει στην Ουκρανία, να το πει με σαφήνεια, να το πει ξεκάθαρα σε όλον τον κόσμο και στη συνέχεια να το αποδείξει στέλνοντας τους στρατιώτες της, τα άρματα, τα αεροσκάφη, στους στρατώνες και τις βάσεις τους και στέλνοντας τους διπλωμάτες της στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», συνέχισε. «Τις επόμενες ημέρες, ο κόσμος θα θυμάται αυτή τη δέσμευσή ή την άρνηση δέσμευσης», πρόσθεσε.

«Οι πληροφορίες μας δείχνουν σαφώς ότι» οι ρωσικές δυνάμεις που βρίσκονται στα ουκρανικά σύνορα, «συμπεριλαμβανομένων χερσαίων δυνάμεων και αεροσκαφών, ετοιμάζονται να εξαπολύσουν επίθεση εναντίον της Ουκρανίας τις επόμενες ημέρες», είπε ο Μπλίνκεν.

Ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ περιέγραψε το σενάριο που αναμένουν οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, το οποίο μιλάει για πλήγματα με «πυραύλους και βόμβες» στην Ουκρανία, κυβερνοεπιθέσεις εναντίον ουκρανικών θεσμών και στη συνέχεια εισβολή αρμάτων και στρατιωτών εναντίον στόχων-κλειδιών, ακόμη και στην πρωτεύουσα, το Κίεβο.

Δηλώνοντας ότι κατανοεί τον σκεπτικισμό εκείνων που θυμούνται τα περασμένα λάθη των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι θέλει να δώσει τόσες λεπτομέρειες «με την ελπίδα ότι αν τις μοιραστεί με τον κόσμο» θα ωθήσει τη Ρωσία «να εγκαταλείψει την οδό του πολέμου». Κατά τον Μπλίνκεν, η Μόσχα θα κατασκευάσει με κάθε τρόπο ένα πρόσχημα για την επίθεση: αυτό θα μπορούσε να είναι κάποιο «βίαιο γεγονός» για το οποίο η Ρωσία θα κατηγορήσει την Ουκρανία, κάποια «τρομοκρατική επίθεση στη Ρωσία» ή ακόμη «η υποτιθέμενη ανακάλυψη ενός ομαδικού τάφου, ένα σκηνοθετημένο πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον πολιτών ή ακόμη και μια αληθινή επίθεση με χημικά όπλα».

«Η Ρωσία μπορεί να ισχυριστεί ότι ισοδυναμεί με εθνοκάθαρση ή γενοκτονία», προειδοποίησε, επισημαίνοντας ότι τέτοιοι «συναγερμοί» εντάθηκαν τις τελευταίες ημέρες αλλά και σήμερα στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Στη συνέχεια, πάντα σύμφωνα με τον Μπλίνκεν, η ρωσική κυβέρνηση θα δηλώσει ότι η Μόσχα πρέπει να απαντήσει για να υπερασπιστεί τους Ρώσους πολίτες ή τους ρωσόφωνους κατοίκους της Ουκρανίας. Και μετά «θα ξεκινήσει η επίθεση», πρόσθεσε. «Ρωσικοί πύραυλοι και βόμβες θα πέσουν στην Ουκρανία, οι τηλεπικοινωνίες θα διακοπούν, οι κυβερνοεπιθέσεις θα μπλοκάρουν ουκρανικές υπηρεσίες-κλειδιά», είπε, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει κάποια απόδειξη για αυτό το σενάριο καταστροφής. «Κατόπιν, άρματα και στρατιώτες θα προωθηθούν εναντίον στόχων-κλειδιών που έχουν ήδη καθοριστεί».

Ο Μπλίνκεν ισχυρίστηκε ότι υπάρχουν «πληροφορίες» που δείχνουν ότι η Ρωσία θα στοχοθετήσει «συγκεκριμένες ομάδες Ουκρανών», χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Μπάιντεν: Η Ρωσία θα εισβάλει στην Ουκρανία τις επόμενες ημέρες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε νωρίτερα πως υπάρχει πλέον κάθε ένδειξη ότι η Ρωσία σχεδιάζει να εισβάλει στην Ουκρανία εντός των επόμενων ημερών.

Ο κίνδυνος μιας εισβολής στην Ουκρανία από τη Ρωσία είναι «πολύ υψηλός» δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν προτού αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο για μια επίσκεψη μερικών ωρών στο Οχάιο (βόρειες ΗΠΑ).

Ο Τζο Μπάιντεν είπε πως υπάρχουν «κάθε είδους ενδείξεις ότι ετοιμάζονται να εισβάλουν στην Ουκρανία» και πως δεν σχεδιάζει να έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν.

Η διαπιστευμένη δημοσιογράφος του CNN στον Λευκό Οίκο, Natasha Bertrand, έγραψε στο Twitter πως η αίσθησή του είναι πως η επίθεση θα εκδηλωθεί «τις επόμενες μέρες», αποφεύγοντας – κατά τα φαινόμενα – αυτή τη φορά να δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία.

Η Ουάσινγκτον πολλαπλασιάζει τις προειδοποιήσεις και διαβεβαιώνει πως η Ρωσία, μακράν του να έχει αποσύρει στρατεύματα από τα σύνορα με την Ουκρανία όπως έχει υποσχεθεί, εξακολουθεί, αντίθετα, να ενισχύει τον μηχανισμό της.

Ρούτε: Έτοιμο το πακέτο των κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας σε περίπτωση εισβολής

Έτοιμο είναι το πακέτο των κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας σε περίπτωση εισβολής, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο twitter ο Ο Ολλανδός πρωθυπουργός, Μαρκ Ρούτε.

«Πριν από τη σύνοδο κορυφής #EUAU, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνεδρίασε για να συζητήσει την κατάσταση στην Ουκρανία. Η λύση βρίσκεται στην αποκλιμάκωση και τη διπλωματία. Η ΕΕ και το ΝΑΤΟ έχουν έτοιμο ένα πακέτο αυστηρών κυρώσεων εάν η Ρωσία προχωρήσει σε περαιτέρω επιθετικότητα».

