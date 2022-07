Βρετανικός Τύπος: «Game Over» για Τζόνσον; - Αντιμέτωπος με σκληρές ερωτήσεις βουλευτών

«Δεν υπάρχει καμία περίπτωση» ο επικεφαλής των Συντηρητικών, «που δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την υποστήριξη 148 βουλευτών στην ψήφο εμπιστοσύνης τον περασμένο μήνα, να ανακτήσει το κύρος του και να ηγηθεί αποτελεσματικά, πράγμα που χρειάζεται η χώρα σε περίοδο οξείας εθνικής κρίσης», συνεχίζει το κείμενο των Τάιμς.

The Times endorsement of Johnson for leader of the Tory Party is here https://t.co/uWOIEK3YKU and their 2019 election endorsement of Johnson is here https://t.co/XEmcZtxAWJ You’ll notice they’ve gone from this to “Game over” without having been wrong about anything, at any point. pic.twitter.com/2UaursscZB