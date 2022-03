Βρετανός δημοσιογράφος που εργάζεται για το Fox News τραυματίστηκε στο Κίεβο

«Προς το παρόν δεν έχουμε πολλές πληροφορίες, αλλά ο Μπεν διακομίστηκε σε νοσοκομείο και οι ομάδες μας επί του πεδίου προσπαθούν να συγκεντρώσουν επιπλέον στοιχεία, την ώρα που η κατάσταση εξελίσσεται γρήγορα», πρόσθετε η ανακοίνωση.

«Πρόκειται για μια σκληρή υπενθύμιση για όλους τους δημοσιογράφους που κινδυνεύουν καθημερινά τη ζωή τους για να μεταφέρουν πληροφορίες από τη ζώνη του πολέμου», υπογράμμισε το Fox News.

BREAKING: Fox News reporter, Benjamin Hall has been seriously injured in an incident in Kyiv as Russian forces increase their violence targeted toward journalists. pic.twitter.com/jLNDTUNv3i