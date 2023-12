Βρετανός έφηβος που είχε εξαφανιστεί στην Ισπανία εντοπίστηκε έξι χρόνια μετά στη Γαλλία

Πριν από έξι χρόνια, ο 11χρονος τότε Άλεξ, βρισκόταν σε διακοπές με τη μητέρα και τον παππού του όταν εξαφανίστηκαν στην Ισπανία. Η μητέρα και ο παππούς δεν έχουν εντοπιστεί αλλά παραμένουν καταζητούμενοι σε σχέση με την εξαφάνιση του ανήλικου παιδιού.

Η γιαγιά του - και νόμιμη κηδεμόνας του - Susan Caruana δήλωσε στο BBC το 2018 ότι πίστευε ότι η μητέρα του Alex Melanie Batty και ο παππούς David Batty τον είχαν πάρει για να ζήσει με μια πνευματική κοινότητα στο Μαρόκο. Είπε τότε ότι αναζητούσαν έναν εναλλακτικό τρόπο ζωής και δεν ήθελαν να πάει ο Άλεξ στο σχολείο.

17-year-old Alex Batty from UK, who went missing on holiday in Spain six years ago has been found, French authorities say https://t.co/Jnqjg3d7dA