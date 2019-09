Βρετανός ΥΠΕΞ: Ξεκάθαρο τώρα το περίγραμμα ενδεχόμενος συμφωνίας για το Brexit

«Πιστεύω πως αυτό είναι ένα σημαντικό ορόσημο, ο πρωθυπουργός οικοδομεί πάνω στις προηγούμενες συνομιλίες που είχαμε αφότου ήρθε στην εξουσία».

«Αυτό που ζητούμε είναι πολύ σαφές: θέλουμε να άρουμε το αντιδημοκρατικό backstop και θέλουμε να μπορέσουμε να μετατρέψουμε τη μελλοντική σχέση μας σε μια άριστη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου», δήλωσε ο Ράαμπ, όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως η Βρετανία ελπίζει ότι θα μπορέσει να σφραγίσει μια συμφωνία κατά τη σύνοδο κορυφής που θα διεξαγάγει η ΕΕ στις 17 και 18 Οκτωβρίου.

«Αυτό είναι το μέρος όπου μπορεί να γίνει μια συμφωνία», δήλωσε ο Ράαμπ. Πρόσθεσε πως, αν η σύναψη μιας συμφωνίας δεν καταστεί, δυνατή, η Βρετανία θα αποχωρήσει έτσι κι αλλιώς στις 31 Οκτωβρίου.

Will Boris Johnson defy the law forcing him to seek another Brexit delay if there's no deal?

Foreign Sec @DominicRaab says that law is "flawed" and the "precise implications" of it need to be examined but they'll still "comply with the law" #r4todayhttps://t.co/x87XSlASo9pic.twitter.com/opYghd2s0y