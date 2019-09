Bρετανός ΥΠΕΞ: Ο Τζόνσον εμμένει στο σχέδιο για Brexit στις 31 Οκτωβρίου - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

"Βεβαίως" ο Βρετανός πρωθυπουργός δεν θα παραβεί τον νόμο όσον αφορά το Brexit, σημείωσε εξάλλου ο Ράαμπ, προσθέτοντας ότι η Βρετανία παραμένει προσηλωμένη στην επίτευξη μιας συμφωνίας αποχώρησης και ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με την ΕΕ.

'The PM is right to expect discipline from his top team'@DominicRaab says he's "sorry to see" @AmberRuddHR step down - but that all members of @BorisJohnson's cabinet must be on board with his plan to leave the EU on October 31st.

