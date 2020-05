Βrexit: Ο Τζόνσον θα συναντηθεί με την ηγεσία της ΕΕ τον επόμενο μήνα

ΠΗΓΕΣ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη νέας συμφωνίας που θα διευθετεί εκκρεμή ζητήματα-κλειδιά στη διμερή σχέση μετά το 2021 σε διάφορους τομείς — από το εμπόριο ως τα αλιεύματα και την ασφάλεια — έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο ενόψει μιας προθεσμίας-κλειδί, τα τέλη του Ιουνίου, όταν τα δύο μέρη πρόκειται θεωρητικά να αποτιμήσουν σε ποιο στάδιο βρίσκονται.

Ο Φροστ επέμεινε την Τετάρτη ότι το ΗΒ δεν σκοπεύει να παρατείνει τη μεταβατική περίοδο που τυπικά εκπνέει τον Δεκέμβριο, όπως προτείνουν οι Ευρωπαίοι.

Παρότι η Βρετανία εγκατέλειψε τυπικά την ΕΕ από την 31η Ιανουαρίου 2019, πολλά από τα βασικά συστατικά της ένταξής της παραμένουν αμετάβλητα για τη μεταβατική περίοδο, ως τα τέλη του έτους. Η διευθέτηση αυτή προβλέφθηκε ώστε να υπάρχει χρόνος οι δύο πλευρές να διαπραγματευθούν νέα συμφωνία για το εμπόριο, όμως μέχρι τώρα δεν καταγράφεται στην πραγματικότητα καμία απτή πρόοδος.

