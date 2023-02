Brexit: Συμφωνία Σούνακ με Φον ντερ Λάιεν για τη Βόρεια Ιρλανδία

Κυβερνητική πηγή στο Λονδίνο ανακοίνωσε την επίτευξη της συμφωνίας κατά την διάρκεια της συνάντησης του Βρετανού πρωθυπουργού με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε ξενοδοχείο του δυτικού Λονδίνου.

Η επίτευξη της συμφωνίας εντάσσεται σε μία στρατηγική υψηλού ρίσκου για τον Ρίσι Σούνακ, ο οποίος επεδίωκε να εξασφαλίσει μία συμβιβαστική λύση και να βελτιώσει τις σχέσεις του Λονδίνου με τις Βρυξέλλες - και τις Ηνωμένες Πολιτείες - χωρίς να εξοργίσει τους ακραιφνείς απολογητές του Brexit εκ των Τόρις.

Σούνακ: «Η συμφωνία, ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις του Λονδίνου με την Ευρωπαϊκή Ενωση»

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ εξέφρασε την ικανοποίησή του για «ένα νέο κεφάλαιο» στις σχέσεις ανάμεσα στο Λονδίνο και την Ευρωπαϊκή Ενωση χάρη στην επίτευξη συμφωνίας για την μετά το Brexit τροποποίηση των διευθετήσεων για την Βόρεια Ιρλανδία έπειτα από μήνες έντασης.

«Είναι η αρχή ενός νέου κεφαλαίου στις σχέσεις μας», δήλωσε ο Ρίσι Σούνακ ανακοινώνοντας την επίτευξη της συμφωνίας αυτής κατά την διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Γουίνδσορ.

Watch live: Prime Minister Rishi Sunak and European Commission President Ursula von der Leyen hold a joint news conference after reaching an agreement on Northern Ireland post-Brexit trade rules.

