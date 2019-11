Βρήκε πολιτικό άσυλο στο Μεξικό ο Μοράλες: Θα επιστρέψω στη Βολιβία - Καταγγέλλει συνωμοσία

«Αφού λεηλάτησαν και αποπειράθηκαν να βάλουν φωτιά στο σπίτι μου στη Βίγια Βικτόρια, ομάδες βανδάλων των πραξικοπηματιών [Κάρλος] Μέσα και [Λουίς Φερνάντο] Καμάτσο εισέβαλαν στο σπίτι μου στη συνοικία Μαχιστέριο στην Κοτσαμπάμπα. Είναι πολύ ευγνώμων στους γείτονές μου οι οποίοι σταμάτησαν αυτές τις εφόδους», ανέφερε μέσω Twitter ο Μοράλες, που κατηγορεί τον κυριότερο υποψήφιο της αντιπολίτευσης για την προεδρία και τον ηγέτη μιας οργάνωσης της Σάντα Κρους που αποτέλεσε αιχμή του δόρατος των διαδηλώσεων των προηγούμενων τριών εβδομάδων εναντίον του ότι «συνωμότησαν» για την ανατροπή του.

Η δεύτερη αντιπρόεδρος της Γερουσίας, η 52χρονη κεντροδεξιά πολιτικός Τζανίνε Άνιες, δήλωσε έτσι ότι θα αναλάβει πρόεδρος και υποσχέθηκε πως θα προκηρύξει άμεσα εκλογές ώστε η χώρα να έχει «εκλεγμένο πρόεδρο την 22α Ιανουαρίου»

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα διεθνή δίκτυα, ο Μοράλες μετέβη στο Μεξικό με το μεξικανικό κυβερνητικό αεροσκάφος.

«Ο Έβο Μοράλες βρίσκεται πλέον στο μεξικανικό κυβερνητικό αεροσκάφος που εστάλη για να εγγυηθεί τη μεταφορά του με απόλυτη ασφάλεια στη χώρα μας», ανέφερε μέσω Twitter ο μεξικανός υπουργός Εξωτερικών Μαρσέλο Εμπράρδ. Στην ίδια ανάρτηση, ο Εμπράρδ μεταφόρτωσε φωτογραφία στην οποία εικονίζεται ο πρώην πρόεδρος μέσα στο αεροσκάφος να κρατά στα δυο χέρια τη μεξικανική σημαία.

Ωστόσο το ότι θα γίνει η ολομέλεια των δύο σωμάτων δεν είναι βέβαιο, με δεδομένη την κορύφωση της έντασης στη Λα Πας.

Ο αρχηγός της αστυνομίας στη Λα Πας Χοσέ Μπαρενετσέα ζήτησε από τον αρχηγό του γενικού επιτελείου των ένοπλων δυνάμεων, τον στρατηγό Γουίλιαμς Καλιμάν, να «επέμβει ο στρατός» καθώς οι δυνατότητες της αστυνομίας να αντιμετωπίσει τα βίαια επεισόδια «υπερκεράστηκαν».

Ο Καλιμάν ανακοίνωσε λίγο αργότερα ότι διέταξε τις ένοπλες δυνάμεις να διεξαγάγουν κοινές επιχειρήσεις με την αστυνομία εναντίον των «βανδάλων».

Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης αναπτύσσονταν προοδευτικά εκ νέου, κι έκαναν χρήση δακρυγόνων στο Ελ Άλτο, για να διαλύσεων ομάδες διαδηλωτών που είχαν καλυμμένα πρόσωπα και ήταν οπλισμένοι με ρόπαλα.

