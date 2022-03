«Βρισκόμαστε στο πλευρό σας» λέει ο Τζο Μπάιντεν στην Ουκρανία- Βίντεο

«Αυτή η μάχη δεν θα κερδηθεί σε λίγες ημέρες ή μήνες. Πρέπει να οπλιστούμε για μια μακρά μάχη ενώπιον μας», είπε ο Μπάιντεν, κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας που εκφώνησε στο παλάτι της Βαρσοβίας, προτού διαβεβαίωσει τους Ουκρανούς: «Βρισκόμαστε στο πλευρό σας».

Watch live as I deliver remarks on the united efforts of the free world to support the people of Ukraine, hold Russia accountable for its brutal war, and defend a future that is rooted in democratic principles. https://t.co/wXoCSgjOof