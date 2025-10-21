Quantcast
Britney Spears: «Νιώθω ότι έχω πάθει εγκεφαλική βλάβη» - Real.gr
real player

Britney Spears: «Νιώθω ότι έχω πάθει εγκεφαλική βλάβη»

18:00, 21/10/2025
Britney Spears: «Νιώθω ότι έχω πάθει εγκεφαλική βλάβη»

ΠΗΓΗ: EPA/NINA PROMMER *** Local Caption *** 56061576

Η σταρ φαίνεται να μίλησε ανοιχτά για τους τέσσερις μήνες που πέρασε σε κέντρο αποκατάστασης το 2018.

Διαβάστε το δημοσίευμα στο instyle.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved