«Βροχή» διαταγμάτων από τον Τραμπ: Από τον ΠΟΥ και το κλίμα έως το μεταναστευτικό

«Αυτό είναι για την 6η Ιανουαρίου, για τους ομήρους, περίπου 1.500 άνθρωποι θα λάβουν πλήρη χάρη», τόνισε υπογράφοντας το εκτελεστικό διάταγμα στον Λευκό Οίκο, προσθέτοντας πως προβλέπει μετατροπή των ποινών.

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα σύνορα με το Μεξικό

Ο νέος αμερικανός πρόεδρος κήρυξε χθες Δευτέρα κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στα σύνορα με το Μεξικό, διέταξε τον αμερικανικό στρατό να εγγυηθεί την ασφάλειά τους, κι επιτέθηκε στο δικαίωμα του ασύλου και στο δικαίωμα του εδάφους (την αυτόματη απόκτηση της υπηκοότητας οποιουδήποτε παιδιού γεννιέται στη χώρα).

Με την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, «όλες οι παράνομες είσοδοι θα σταματήσουν αμέσως και θα αρχίσουμε να απελαύνουμε εκατομμύρια ξένους εγκληματίες εκεί από όπου ήρθαν», πέταξε ο νέος πρόεδρος στην ομιλία του αμέσως μετά την ορκωμοσία του.

«Θα στείλω τον στρατό στα νότια σύνορα για να απωθήσει την καταστροφική εισβολή στη χώρα μας», πρόσθεσε ο 78χρονος, που έβαλε το ζήτημα της μετανάστευσης στην καρδιά της προεκλογικής εκστρατείας του.

?? President Trump signs a proclamation guaranteeing the states' protection from the invasion at the southern border pic.twitter.com/rO7omQ30Nh — Trump War Room (@TrumpWarRoom) January 21, 2025

Χθες βράδυ, υπέγραψε άλλο διάταγμα, που θέτει υπό αμφισβήτηση το δικαίωμα του εδάφους, που χαρακτήρισε «γελοίο» απευθυνόμενος στον Τύπο στο Οβάλ Γραφείο.

Αλλά η ανάκληση αυτής της διάταξης, που συμπεριλαμβάνεται στη 14η τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, είναι βέβαιο πως θα πυροδοτήσει δικαστική μάχη.

Ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ λογαριάζει επίσης να ξαναρχίσει την ανέγερση του περίφημου τείχους του στα σύνορα με το Μεξικό και να επιτεθεί στο δικαίωμα του ασύλου, δήλωσε η Άννα Κέλι, νέα αναπληρώτρια εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

«Θα υποδεχόμαστε πολλούς εργαζόμενους, αλλά πρέπει η μετανάστευση να είναι νόμιμη», ανέφερε ο κ. Τραμπ χθες.

?? President Trump signs a directive to the federal government ending the weaponization of government against political adversaries of the previous administration pic.twitter.com/kZE5PwSDQS — Trump War Room (@TrumpWarRoom) January 21, 2025

Ο Ρεπουμπλικάνος εννοεί επίσης να επαναφέρει το δόγμα «παραμείνετε στο Μεξικό», χαρακτηριστικό μέτρο της πρώτης θητείας του, σύμφωνα με την κυρία Κέλι.

Ακόμη χθες, ανακοίνωσε πως χαρακτηρίζει τα καρτέλ των ναρκωτικών «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις», υποσχόμενος να «εξαλείψει την παρουσία όλων των ξένων συμμοριών και εγκληματικών κυκλωμάτων» στις ΗΠΑ.

Η κυβέρνησή του εννοεί να εφαρμόζεται η θανατική ποινή και για τους αλλοδαπούς που καταδικάζονται για φόνους ή άλλα ειδεχθή εγκλήματα.

Ο πρόεδρος Τραμπ αποσύρει τις ΗΠΑ από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μερικές ώρες αφού ορκίστηκε πρόεδρος και ανέλαβε την εξουσία στις ΗΠΑ χθες Δευτέρα, υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο η χώρα του αποσύρεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Ο Ρεπουμπλικάνος κατηγόρησε τον ΠΟΥ ότι «μας εξαπάτησε», τονίζοντας πως η αμερικανική συμβολή στον διεθνή οργανισμό ήταν πολύ μεγαλύτερη από αυτή της Κίνας και προσάπτοντάς του κακοδιαχείριση της πανδημίας του νέου κορονοϊού και άλλων διεθνών κρίσεων δημόσιας υγείας.

«Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μας έκλεβε, όλοι κλέβουν τις ΗΠΑ. Δεν θα συμβαίνει πια», τόνισε ο Τραμπ υπογράφοντας το διάταγμα.

?? President Trump withdraws the United States from the World Health Organization pic.twitter.com/YyKYMP53Ur — Trump War Room (@TrumpWarRoom) January 21, 2025

Αποσύρει για δεύτερη φορά τις ΗΠΑ από τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα

Ο Ρεπουμπλικάνος νέος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κίνησε χθες Δευτέρα για δεύτερη φορά διαδικασία αποχώρησης των ΗΠΑ από τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, κίνηση η οποία θέτει σε κίνδυνο τις διεθνείς προσπάθειες να ανακοπεί η κλιματική αλλαγή.

Ο νέος ένοικος του Λευκού Οίκου, διαβόητος αρνητής της κλιματικής αλλαγής, τήρησε τον λόγο του, υπογράφοντας ήδη τις πρώτες ώρες μετά την επιστροφή του στην εξουσία προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα κι επιστολή στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών προς τον σκοπό αυτό. Η απόφαση, με βαρύ συμβολισμό, αναμένεται να τεθεί σε ισχύ σ’ έναν χρόνο.

Τερματίζει την τηλεργασία στο Δημόσιο

Ο Ρεπουμπλικάνος νέος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες Δευτέρα, μπροστά σε πλήθος υποστηρικτών του στην Ουάσιγκτον, εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο τερματίζεται η τηλεργασία των υπαλλήλων του ομοσπονδιακού κράτους.

Το διάταγμα αυτό «επιβάλλει στους ομοσπονδιακούς δημόσιους λειτουργούς να επιστρέψουν στη δουλειά για πλήρη απασχόληση με άμεση ισχύ», ανέφερε αξιωματούχος στο μικρόφωνο καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ επέσειε το έγγραφο που υπέγραψε σε μεγάλη αίθουσα στην πρωτεύουσα μπροστά σε χιλιάδες οπαδούς του που γιόρταζαν την επάνοδό του στην εξουσία.

«Οι επικεφαλής όλων των υπουργείων και υπηρεσιών (...) θα λάβουν, το συντομότερο δυνατόν, όλα τα απαραίτητα μέτρα για να τερματιστούν οι διατάξεις που διέπουν την τηλεργασία και θα απαιτήσουν από τους υπαλλήλους να επιστρέψουν στις θέσεις που τους έχουν ανατεθεί για εργασία πλήρους απασχόλησης», ανέφερε ο Λευκός Οίκος σε λακωνική ανακοίνωσή του.

Μπορούν να κάνουν «εξαιρέσεις» αν θεωρούν πως είναι «αναγκαίες», πάντως το εκτελεστικό διάταγμα τίθεται σε εφαρμογή άμεσα «σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο», κατά το κείμενο.

Ο πολυδισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ, στον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εμπιστευτεί ρόλο συμβούλου της υπό σχηματισμό κυβέρνησής του, κρίνει πως η κατάργηση της τηλεργασίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε «ευπρόσδεκτο κύμα εθελουσίας εξόδου» στις τάξεις της ομοσπονδιακής δημόσιας διοίκησης που θεωρεί υπερβολικά αργοκίνητη και δαπανηρή.

Θέλει επιπλέον δασμούς 25% στο Μεξικό και στον Καναδά από 1ης Φεβρουαρίου

Ο Ρεπουμπλικάνος νέος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Δευτέρα πως λογαριάζει να προχωρήσει στην επιβολή επιπλέον τελωνειακών δασμών 25% στα προϊόντα που εισάγονται στη χώρα από τους δυο γείτονές της, τον Καναδά και το Μεξικό, την 1η Φεβρουαρίου.

«Λογαριάζουμε (σ.σ. την επιβολή επιπλέον δασμών) της τάξης του 25% στο Μεξικό και στον Καναδά επειδή αφήνουν μεγάλο αριθμό ανθρώπων (...) να μπαίνουν (στις ΗΠΑ) και πολλή φαιντανύλη επίσης», είπε ο 47ος αμερικανός πρόεδρος στον Λευκό Οίκο, προσθέτοντας πως θέλει οι επιπλέον δασμοί να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου.

Διαβεβαιώνει πως η Δανία θα καταλήξει να εκχωρήσει τη Γροιλανδία στις ΗΠΑ

Ο αμερικανός νέος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προέβλεψε χθες Δευτέρα ότι η Δανία θα καταλήξει να υποχωρήσει στην υπόθεση της Γροιλανδίας, αυτόνομης περιοχής που ο Ρεπουμπλικάνος λέει τελευταία ότι έχει σκοπό να τεθεί υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ.

«Η Γροιλανδία είναι θαυμάσιο μέρος, το χρειαζόμαστε για τη διεθνή ασφάλεια. Είμαι σίγουρος ότι η Δανία θα ενστερνιστεί την ιδέα» να την εκχωρήσει στις ΗΠΑ, είπε ο κ. Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, σημειώνοντας πως η περιοχή αυτή «κοστίσει ακριβά» στην Κοπεγχάγη.

Ακυρώνει την αφαίρεση της Κούβας από τη μαύρη λίστα των χωρών που υποστηρίζουν την «τρομοκρατία»

Ο αμερικανός νέος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε χθες Δευτέρα, πρώτη ημέρα της θητείας του, την απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν να αφαιρεθεί η Κούβα από τη μαύρη λίστα των κρατών που η Ουάσιγκτον ερίζει ότι υποστηρίζουν την «τρομοκρατία», που ανακοινώθηκε μερικές ημέρες νωρίτερα, στο πλαίσιο συμφωνίας Ουάσιγκτον-Αβάνας που προέβλεπε την αποφυλάκιση πολιτικών κρατουμένων.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο Ρεπουμπλικάνος υπέγραψε εκτελεστικό προεδρικό διάταγμα προς αυτό αμέσως μετά την ορκωμοσία του.

Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ αντέδρασε με οργή στην ανακοίνωση αυτή, κάνοντας λόγο μέσω X για πράξη «αλαζονείας και περιφρόνησης της αλήθειας».

Ο κ. Ντίας-Κανέλ θύμισε πως κατά την πρώτη θητεία του (2017-2021) ο κ. Τραμπ επέβαλε ακόμη αυστηρότερο αποκλεισμό στο νησί της Καραϊβικής, που προκάλεσε ελλείψεις αγαθών στην Κούβα κι αύξησε τον αριθμό των Κουβανών που μεταναστεύουν στις ΗΠΑ. Συμπλήρωσε πως η απόφαση του Ρεπουμπλικάνου δεν τον εκπλήσσει, κρίνοντας πως εννοεί να συνεχίσει τον «απάνθρωπο οικονομικό πόλεμο» εναντίον της χώρας του.