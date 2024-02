Βρυξέλλες: Αντιπροσωπεία αγροτών θα γίνει δεκτή από το Συμβούλιο της ΕΕ και την Κομισιόν

Την ίδια στιγμή έξω από το κτίριο του Συμβουλίου της ΕΕ όπου συνεδριάζουν οι υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ, έχουν συγκεντρωθεί περίπου 300 τρακτέρ, ενώ συνολικά 900 τρακτέρ έχουν παραλύσει την βελγική πρωτεύουσα.

Στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας συζητούνται μέτρα για την απλούστευση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΓΠ), εν αναμονή μιας δεύτερης δέσμης προτάσεων τον Μάρτιο για τις αμοιβές των αγροτών, υπογράμμισε κατά την άφιξή του ο Βέλγος υπουργός, Νταβίντ Κλαρνιβάλ.

#WATCH ?? In #Brussels right now, there are clashes between the police and protesting farmers. Tear gas is being used against the tractor drivers ??????#FarmersProtestpic.twitter.com/j9ldxtqDjD