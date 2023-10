Βρυξέλλες: Δύο νεκροί μετά από ένοπλη επίθεση άγνωστου -Την προσοχή των πολιτών εφιστά ο Πρωθυπουργός του Βελγίου- Εγκλωβισμένοι 35.000 φίλαθλοι του αγώνα μέχρι τη σύλληψη του δράστη- ΒΙΝΤΕΟ

Ο δράστης φέρεται να δήλωσε μέλος του ISIS ενώ σε βίντεοσκοπημένο μήνυμα ομολογεί ότι «δολοφόνησε άπιστους».

Όπως μεταδίδουν βελγικά ΜΜΕ τα θύματα πιθανώς είναι Σουηδοί.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο νεκροί φορούσαν μπλούζες ποδοσφαιρικής ομάδας, ενώ άλλα ΜΜΕ κάνουν λόγο για δράστη που φώναζε «Αλλαχού Άκμπαρ». Σημειώνεται ότι στη βελγική πρωτεύουσα την ώρα των πυροβολισμών έπαιζε αγώνας Σουηδία-Βέλγιο για τα προκριματικά Euro 2024.

Ρεπορτάζ κάνουν λόγο και για έναν τραυματία.

Στο βίντεο φαίνεται ένας άνδρας με πορτοκαλί μπουφάν να κατεβαίνει από σκούτερ και στη συνέχεια να κυνηγά περαστικούς πυροβολώντας αδιακρίτως. Αφού παρατάει στο πεζοδρόμιο το σκούτερ, ο δράστης πιάνει το όπλο του και αρχίζει να πυροβολεί ενώ ο κόσμος τρέχει πανικόβλητος. Στο τέλος, φαίνεται να μπαίνει σε ένα κτίριο και να πυροβολεί ανθρώπους που είχαν τρέξει στο εσωτερικό του. Ένας άνθρωπος φαίνεται να πέφτει στο έδαφος και ο δράστης συνεχίζει να τον πυροβολεί.

?? #BREAKING : Terriost attack in Brussels, Belgium; At least 2 dead and one injured so far; The terriost shouts “Allahu Akbar.” pic.twitter.com/Z06M6Xdrun

BREAKING: A video shows the perpetrator calmly getting on a bike and leaving the scene after the shooting. #Shooting #Bruxelles #Belgique #Brussels #Belgium @NewsFromCalay | https://t.co/nUaT64UsG9 pic.twitter.com/LvRom2TChX

Το βιντεοσκοπημένο μήνυμα του δράστη

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που μετέδωσε στα social media, ο δράστης φέρεται να είπε ότι είναι μέλος του ISIS (Ισλαμικό Κράτος) και ότι δολοφόνησε «άπιστους». Στο βίντεο, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, είπε «ζούμε και πεθαίνουμε για τη θρησκεία μας». Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης δεν έχει συλληφθεί.

#BREAKING | An armed shooter still at large in Brussels, if you are reading this message and you are in the capital, go home he is heading towards the King Baudouin stadium #Bruxelles#Belgiquepic.twitter.com/kFajDgCk2x