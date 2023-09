Βρυξέλλες: Η στιγμή που Ιρλανδός τουρίστας καταστρέφει γλυπτό που είχε πρόσφατα αποκατασταθεί - ΒΙΝΤΕΟ

Το περιστατικό συνέβη την περασμένη Κυριακή, μία μόλις μέρα αφού άνοιξε ξανά το νεοκλασσικό κτίριο «La Bourse», μετά από εργασίες ανακαίνισης που κράτησαν 3 χρόνια και κόστισαν σχεδόν 90 εκατομμύρια ευρώ. Οι εργασίες αυτές περιλάμβαναν και την αποκατάσταση του συγκεκριμένου αγάλματος, που κόστισε 17.500 ευρώ.

Βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου καταγράφει τον νεαρό άνδρα, που δείχνει μεθυσμένος, να σκαρφαλώνει στο γλυπτό το οποίο απεικονίζει ένα λιοντάρι και δίπλα του έναν άνδρα με πυρσό. Καθώς προσπαθεί να κατέβει, ο τουρίστας γραπώνεται από ένα σημείο για να σταθεροποιηθεί, με αποτέλεσμα να αποκολληθεί ο πυρσός και μέρος του χεριού της ανδρικής φιγούρας.

A young Irishman has been arrested in Brussels, Belgium, after he climbed on to a recently renovated statue outside the stock exchange on Sunday and caused part of it to fall off, according to local media. Report here: https://t.co/dyx9mL0EDOpic.twitter.com/nalE6cGMjc