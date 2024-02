Βρυξέλλες: Nέα ένταση ανάμεσα σε αγρότες και αστυνομικούς έξω από την έδρα της ΕΕ - ΒΙΝΤΕΟ

Νέα ένταση επικρατεί αυτήν την ώρα στις Βρυξέλλες, καθώς αγρότες συγκρούστηκαν με την αστυνομία κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης που λαμβάνει χώρα έξω από την έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ορισμένοι αγρότες πέταξαν μικρά κοντάρια και μπουκάλια στα ΜΑΤ, τα οποία απάντησαν με ρίψη δακρυγόνων. Οι διαδηλωτές άναψαν νέα φωτιά από λάστιχα και άχυρα, με αποτέλεσμα να σχηματισθεί πυκνός, μαύρος καπνός κατά μήκος του οδοστρώματος. Για άλλη μια φορά, η αστυνομία των ΜΑΤ χρησιμοποίησε ένα κανόνι νερού προκειμένου να σβήσει τις φλόγες.

#WATCH ?? In #Brussels right now, there are clashes between the police and protesting farmers. Tear gas is being used against the tractor drivers ?????? pic.twitter.com/22llckHm6C — Voice of Europe ?? (@V_of_Europe) February 26, 2024

Νωρίτερα αγρότες που είχαν συγκεντρωθεί για να διαμαρτυρηθούν έσπασαν τα κιγκλιδώματα της αστυνομίας, έξω από την έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου συνεδριάζουν οι υπουργοί Γεωργίας του μπλοκ.

??#FarmersProtest : Today, #farmers are returning to #Brussels. The police are setting up roadblocks, but it doesn't stop them ?????? pic.twitter.com/7QHoqfXW7N — Voice of Europe ?? (@V_of_Europe) February 26, 2024

Παράλληλα, εκτόξευσαν πορτοκάλια και λεμόνια κατά των αστυνομικών που τους εμποδίζουν να πλησιάσουν το κτίριο.

Οι διαδηλωτές επιχείρησαν να βάλουν φωτιά σε ένα βουνό από ελαστικά μερικές εκατοντάδες μέτρα από το κτίριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και η αστυνομία έφερε κανόνια νερού προτού οι σωροί από λάστιχα πάρουν φωτιά.

Δεκάδες τρακτέρ με σημαίες και πανό έχουν παραταχθεί σε ουρές, εμποδίζοντας την κυκλοφορία στην πόλη. “Γεωργία. Ως παιδί την ονειρεύεσαι, ως ενήλικας πεθαίνεις από αυτήν“, φωνάζουν οι αγρότες.

Μεταξύ των κύριων αιτημάτων των αγροτών που, όπως οι ίδιοι λένε, δεν έχουν ακόμη εισακουστεί, είναι: δίκαια εισοδήματα, μείωση διοικητικών βαρών, τέλος συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών και αύξηση του προϋπολογισμού για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ).