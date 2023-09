Burning Man: «Πνίγηκε» στη λάσπη το διμοφιλές φεστιβάλ μετά από σφοδρή βροχόπτωση - Ένας νεκρός - ΒΙΝΤΕΟ

Ο σερίφης της κομητείας Πέρσινγκ, στη βόρεια Νεβάδα, σε μια ανακοίνωσή του ανέφερε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε το Σάββατο «κατά τη διάρκεια της βροχής», χωρίς όμως να διευκρινίσει τα αίτια του θανάτου ή την ταυτότητα του θύματος. «Ενημερώθηκε η οικογένειά του και ο θάνατος ερευνάται», πρόσθεσε.

Η πρόσβαση από και προς την Μπλακ Ροκ Σίτι, την τοποθεσία όπου φιλοξενείται κάθε χρόνο το φεστιβάλ «Burning Man», έχει αποκλειστεί, ανέφεραν οι διοργανωτές με αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Γουάσου εξήγησε ότι η είσοδος στον χώρο δεν είναι δυνατή λόγω πλημμύρας και όποιον προσπαθήσει να φτάσει μέχρι εκεί οι αστυνομικοί «θα τον γυρίσουν πίσω».

Περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι ταξιδεύουν κάθε χρόνο σε αυτήν την απομονωμένη περιοχή της βορειοδυτικής Νεβάδας, σύμφωνα με τους διοργανωτές. Συγκεντρώνονται στην «προσωρινή» πόλη για να χορέψουν και να διασκεδάσουν έναντι 575 δολαρίων κατ’ άτομο – τόσο στοιχίζει το απλό εισιτήριο. Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι φέτος υπήρχαν περίπου 73.000 επισκέπτες στην Μπλακ Ροκ Σίτι.

Το φεστιβάλ πήρε το όνομά του από την κορυφαία εκδήλωσή του, το κάψιμο ενός μεγάλου, ξύλινου ομοιώματος που αποκαλείται «ο Άνδρας», την προτελευταία νύχτα του.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τους επισκέπτες, που δεν έχουν χάσει την καλή τους διάθεση, να τσαλαβουτούν μέχρι τον αστράγαλο στην πηχτή λάσπη. Η τοποθεσία βρίσκεται στην Έρημο του Μαύρου Βράχου της Νεβάδας, μια μεγάλη, επίπεδη, αρχαία λίμνη, γνωστή και ως «πλάγια».

"??? After heavy rainfall, an aerial view of #BurningMan reveals the scale of the challenge. Over 70,000 people stranded as the US government declares an emergency.#BurningManFestival#burningmanebola#Burningpic.twitter.com/xqUCDp9rSW