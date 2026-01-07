Χαλκιδική: Συμβολικός δίωρος αποκλεισμός από αγρότες και κτηνοτρόφους στη Νέα Τρίγλια - Real.gr

Σε συμβολικό αποκλεισμό διάρκειας δύο ωρών,της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, στο ύψος της Νέας Τρίγλιας, προχώρησαν σήμερα από τις 6 το απόγευμα αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής.

Στο επίκεντρο των αντιδράσεών τους βρίσκονται οι εξειδικεύσεις των μέτρων που ανακοινώθηκαν από κυβερνητικά στελέχη, τις οποίες χαρακτηρίζουν ανεπαρκείς και κατώτερες των προσδοκιών τους, τονίζοντας ότι δεν δίνουν ουσιαστικές λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.

Παράλληλα με τον αποκλεισμό, πραγματοποιείται γενική συνέλευση των αγροτών, κατά την οποία αναμένεται να καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις τους, ενόψει του 48ωρου αποκλεισμού που έχει αποφασιστεί να ξεκινήσει από αύριο. Η απόφαση αυτή ελήφθη στο πλαίσιο της τελευταίας πανελλαδικής σύσκεψης των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, που πραγματοποιήθηκε στα Μάλγαρα.

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, διεκδικώντας ουσιαστικά μέτρα στήριξης και βιώσιμες λύσεις για την επιβίωση και τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους.