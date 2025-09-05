Χαμάς: Έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο εμφανίζονται δύο Ισραηλινοί όμηροι - Real.gr

Quantcast
Χαμάς: Έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο εμφανίζονται δύο Ισραηλινοί όμηροι
Χαμάς: Έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο εμφανίζονται δύο Ισραηλινοί όμηροι

13:50, 05/09/2025
Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει δύο Ισραηλινούς ομήρους, που απήχθησαν κατά την αιματηρή επίθεση που εξαπέλυσε η παλαιστινιακή οργάνωση εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Στο βίντεο, διάρκειας μεγαλύτερης των τριάμισι λεπτών, εμφανίζεται ένας όμηρος μέσα σε ένα όχημα που κινείται μεταξύ κατεστραμμένων κτιρίων. Αυτός ακούγεται να ζητεί στα εβραϊκά από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να μην προχωρήσει με τη στρατιωτική επιχείρηση που σχεδιάζεται για την κατάληψη της πόλης της Γάζας.

Ο όμηρος αυτός, που στο τέλος του βίντεο φαίνεται να συναντά έναν άλλο όμηρο, δηλώνει ότι βρίσκεται στην πόλη της Γάζας και διευκρινίζει ότι το βίντεο μαγνητοσκοπήθηκε στις 28 Αυγούστου 2025.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο όμηρος που εμφανίζεται σε αυτό το βίντεο είναι ο Γκάι Γκιλμπόα Νταλάλ, ηλικίας 22 ετών κατά την απαγωγή του.

 

Ο Γκιλμπόα Νταλάλ έχει εμφανιστεί και σε προηγούμενο βίντεο της Χαμάς, που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 23 Φεβρουαρίου και στο οποίο εμφανίζεται να παρίσταται στην απελευθέρωση άλλων ομήρων στη διάρκεια της εκεχειρίας που ήταν τότε σε ισχύ μεταξύ της παλαιστινιακής οργάνωσης και του Ισραήλ.

Όπως μετέδωσε στον ιστότοπό της η εφημερίδα Times of Israel επικαλούμενη το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοούμενων, η οικογένεια του δεύτερου ομήρου ζήτησε αυτός να μην κατονομαστεί. Επίσης οι οικογένειες των δύο ομήρων δεν έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους για τη δημοσιοποίηση του βίντεο.

Ο Γκάι Γκιλμπόα Νταλάλ απήχθη από τη Χαμάς από το φεστιβάλ μουσικής Νόβα στο νότιο Ισραήλ.

Το AFP δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα του βίντεο ούτε την ημερομηνία που αυτό μαγνητοσκοπήθηκε.

ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP

