Χαμάς: Η απελευθέρωση των ομήρων θα αρχίσει το πρωί της Δευτέρας - Real.gr
Χαμάς: Η απελευθέρωση των ομήρων θα αρχίσει το πρωί της Δευτέρας

00:10, 12/10/2025
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς δήλωσε το Σάββατο στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η απελευθέρωση των 48 ομήρων, κυρίως Ισραηλινών, που κρατούνται στη Γάζα, θα αρχίσει το πρωί της Δευτέρας.

“Βάσει της συμφωνίας που υπογράφηκε, η ανταλλαγή κρατουμένων αναμένεται να αρχίσει το πρωί της Δευτέρας, όπως είναι συμφωνημένο, και δεν υπάρχει καμιά νέα εξέλιξη στο θέμα αυτό”, δήλωσε ο Οσάμα Χαμντάν.

Έπειτα από αυτό, το Ισραήλ πρέπει να αποφυλακίσει περίπου 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους, σύμφωνα με τους όρους της πρώτης φάσης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που υπέγραψαν οι δύο πλευρές, με την μεσολάβηση των ΗΠΑ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

