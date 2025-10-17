Χαμάς: Η παράδοση των νεκρών καθυστερεί διότι βρίσκονται σε υποδομές που βομβάρδισε το Ισραήλ - Θα τηρήσουμε τη συμφωνία - Real.gr

Το παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς επαναβεβαίωσε σήμερα τη «δέσμευσή του» να «εφαρμόσει» τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ υπό την αιγίδα των ΗΠΑ που κλείστηκε σε έμμεσες διαπραγματεύσεις, δεσμευόμενο εκ νέου να «επιστρέψει όλα τα εναπομείναντα λείψανα» ομήρων.

«Η διαδικασία επιστροφής των πτωμάτων ισραηλινών αιχμαλώτων μπορεί να απαιτήσει ορισμένο χρόνο, καθώς κάποια είναι θαμμένα σε σήραγγες που κατέστρεψε η κατοχή (σ.σ. ο στρατός του Ισραήλ), ενώ άλλα παραμένουν κάτω από τα συντρίμμια κτιρίων που βομβαρδίστηκαν και κατεδαφίστηκαν», διευκρίνισε το κίνημα μέσω Telegram.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς πως παραβιάζει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ τη 10η Οκτωβρίου και προέβλεπε την επιστροφή όλων των ομήρων, ζωντανών και νεκρών, μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας.