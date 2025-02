Χαμάς: Παρέδωσε τρεις Ισραηλινούς ομήρους στον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό - Real.gr

Η Χαμάς παρέδωσε σε εκπροσώπους του Ερυθρού Σταυρού στη Νουσεϊράτ της κεντρικής Γάζας τρεις Ισραηλινούς ομήρους, τους Ελίγια Κοέν, Ομερ Σεμ Τοβ και Ομερ Βένκερτ, όπως προκύπτει από πλάνα που μεταδίδονται ζωντανά.

Και οι τρεις απήχθησαν από το rave party Nova στη διάρκεια της εφόδου της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

🇮🇱🇵🇸 Hamas has handed over three more Israeli hostages to International Committee of the Red Cross personnel in Nuseirat, according to Arab media reports.

One more hostage out of the four that Hamas was set to transfer to Red Cross representatives in the Nuseirat refugee camp on… pic.twitter.com/XVSX5PDNMw

