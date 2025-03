Χαμάς: Στη δημοσιότητα βίντεο με Ισραηλινό όμηρο - «Θέλω να φύγω από εδώ... Μου λείπει η γυναίκα μου κι ο γιος μου» - Real.gr

Το βίντεο διαρκεί λίγο παραπάνω από τρία λεπτά.

Η Χαμάς έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ένα νέο βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ένας Ισραηλινός όμηρος που απήχθη στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την επίθεση που εξαπέλυσε η παλαιστινιακή οργάνωση στο νότιο Ισραήλ.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης του Ισραήλ, ο όμηρος που εμφανίζεται στο βίντεο είναι ο Elkana Bohbot. Στα πλάνα που έδωσε στην δημοσιότητα η Χαμάς ο Elkana υποστηρίζει ότι ο ίδιος ζήτησε να στείλει αυτό το μήνυμα στην κυβέρνηση του Ισραήλ και πως δεν τον ανάγκασε η Χαμάς.

«Αυτό δεν είναι ψυχολογικός πόλεμος. Ο πραγματικός ψυχολογικός πόλεμος είναι που ξυπνάω κάθε ημέρα χωρίς τον γιο μου και την γυναίκα μου. Αυτό με αρρωσταίνει. Θέλω να φύγω από εδώ. Δεν καταλαβαίνετε; Θέλω να φύγω από εδώ. Δεν έχω φαγητό. Πνίγομαι. Πνίγομαι. Θέλω να φύγω από εδώ. Παρακαλώ βοηθήστε με. Μου λείπει η γυναίκα μου, ο γιος μου. Όλοι. Η οικογένειά μου. Πάρτε με από εδώ» λέει ο ίδιος σε έντονο ύφος.

«Απελευθερώθηκαν οι γυναίκες στρατιώτες, οι ηλικιωμένοι, οι νέοι, τους απελευθερώσατε όλους. Με εμάς όμως τι γίνεται;» φωνάζει στη συνέχεια.

Δεν ήταν δυνατόν να επαληθευτεί η ημερομηνία κατά την οποία βιντεοσκοπήθηκε ο όμηρος, ο οποίος μιλάει εβραϊκά, υψώνει κατ’ επανάληψη τα χέρια του και ζητάει από την ισραηλινή κυβέρνηση να φροντίσει για την απελευθέρωσή του.

Hamas shared a video titled ‘Time is running out’ of Israeli captive Elkana Bohbot, demanding a deal to secure his return amid the resumption of the Israeli war on #Gaza.#Palestine pic.twitter.com/DafLxQMwNX

— Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) March 29, 2025