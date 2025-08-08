Χαμάς: Το ισραηλινό σχέδιο συνιστά νέο έγκλημα πολέμου - Real.gr

Το Ισραήλ ετοιμάζεται να διαπράξει ένα «νέο έγκλημα πολέμου» με το σχέδιό του για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, «μία εγκληματική περιπέτεια που θα του κοστίσει ακριβά» και θα οδηγήσει στην «θυσία των ομήρων», προειδοποιεί σε ανακοίνωση η Χαμάς.

«Η έγκριση από την σιωνιστική κυβέρνηση των σχεδίων για την κατάληψη της πόλης της Γάζας και την απομάκρυνση των κατοίκων της συνιστά ένα νέο έγκλημα πολέμου που ο κατοχικός στρατός θέλει να διαπράξει κατά της πόλης και του σχεδόν ενός εκατομμυρίου των κατοίκων της».

«Η εγκληματική αυτή περιπέτεια θα κοστίσει ακριβά και δεν θα είναι ένα εύκολο ταξίδι» για τον ισραηλινό στρατό», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Χαμάς που αναρτήθηκε στο Telegram.

Η απόφαση για την κατάληψη της Γάζας, η οποία ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί μετά την συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας του ισραηλινού πρωθυπουργού επιβεβαιώνει ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και η κυβέρνησή του «δεν ενδιαφέρονται για την τύχη των ομήρων τους».

«Εχουν αντιληφθεί ότι η επέκταση της επίθεσης σημαίνει την θυσία τους, πράγμα που δείχνει την απερισκεψία τους απέναντι στην ζωή των κρατουμένων για πολιτικούς στόχους που έχουν ήδη αποτύχει», δηλώνει το ισλαμιστικό κίνημα που επαναλαμβάνει ότι «δεν θα φεισθεί προσπαθειών για την λήψη όλων των μέτρων που θα προετοιμάσουν το έδαφος για μία συμφωνία, για την πορεία προς μία συνολική συμφωνία για την απελευθέρωση διά μιάς όλων των ομήρων, για τον τερματισμό του πολέμου και την αποχώρηση των δυνάμεων κατοχής».

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters