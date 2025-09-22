Χαμάς: Ζητά από τον Τραμπ εκεχειρία 60 ημερών με αντάλλαγμα τους μισούς ομήρους - Real.gr

η επιστολή της Χαμάς βρίσκεται στα χέρια του Κατάρ και αναμένεται να παραδοθεί στον Τραμπ αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Αξιωματούχοι της Χαμάς έστειλαν χειρόγραφο σημείωμα στον Ντόναλντ Τραμπ, όπως μετέδωσε διπλωμάτης που γνωρίζει τις διαπραγματεύσεις στο αμερικανικό δίκτυο NBC News.

Στο σημείωμα προσφέρεται η παράδοση των μισών ομήρων με αντάλλαγμα μια κατάπαυση του πυρός διάρκειας 60 ημερών.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Fox News, που αναδημοσιεύει η ΕΡΤ, η επιστολή της Χαμάς βρίσκεται στα χέρια του Κατάρ και αναμένεται να παραδοθεί στον Τραμπ αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Πηγή του ισραηλινού σταθμού Channel 12 ανέφερε ότι η Χαμάς δεν έχει υπογράψει ακόμα την επιστολή, αλλά μπορεί να το κάνει τις επόμενες ημέρες.

Οι προσπάθειες μεσολάβησης του Κατάρ έχουν τεθεί σε παύση από τότε που το Ισραήλ πραγματοποίησε επίθεση κατά αξιωματούχων της Χαμάς στη Ντόχα νωρίτερα μέσα στον μήνα.

Το Ισραήλ εκτιμά ότι περίπου 20 από τους 48 ομήρους που παραμένουν είναι ακόμα ζωντανοί.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να συναντηθεί αύριο με μια επιλεγμένη ομάδα Αράβων και Μουσουλμάνων ηγετών στα περιθώρια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με το Axios.

Δύο Αραβες αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν σε τρόπους για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, στη συνάντηση θα συμμετάσχουν οι ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, της Αιγύπτου, της Ιορδανίας και της Τουρκίας.

O Λευκός Οίκος επιθυμεί οι προσκεκλημένες αραβικές και μουσουλμανικές χώρες να συμμετάσχουν σε ένα μεταπολεμικό σχέδιο για τη Γάζα και να στείλουν ακόμη και στρατεύματα για τη δημιουργία μιας δύναμης σταθεροποίησης που θα αντικαταστήσει τον ισραηλινό στρατό.