Χαμενεΐ: Ανεπίλυτο το θέμα με τις ΗΠΑ εν μέσω αντιπαράθεσης για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης - Real.gr

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν δήλωσε πως η τρέχουσα κατάσταση με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιδέχεται επίλυση και πως η Τεχεράνη δεν πρόκειται ποτέ να υποκύψει στην πίεση να υπακούσει στην Ουάσινγκτον εν μέσω αντιπαράθεσης με τις δυτικές δυνάμεις για το πυρηνικό πρόγραμμά της, όπως μετέδωσαν σήμερα κρατικά ΜΜΕ.

Η Ισλαμική Δημοκρατία ανέστειλε τις συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμά της με τις Ηνωμένες Πολιτείες αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ βομβάρδισαν τις πυρηνικές της εγκαταστάσεις στη διάρκεια ενός πολέμου 12 ημερών τον Ιούνιο.

Οι δηλώσεις του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ γίνονται αφότου το Ιράν και οι ευρωπαϊκές δυνάμεις συμφώνησαν προχθές, Παρασκευή, να επαναλάβουν τις συνομιλίες στην προσπάθεια να ξεκινήσουν και πάλι πλήρεις διαπραγματεύσεις για τον περιορισμό της εργασίας της Τεχεράνης στον εμπλουτισμό ουρανίου.

“Θέλουν το Ιράν να είναι υπάκουο στην Αμερική. Το ιρανικό έθνος θα σταθεί με όλη τη δύναμή του εναντίον εκείνων που τρέφουν τέτοιες εσφαλμένες προσδοκίες”, δήλωσε ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ.

“Εκείνοι που μας ζητάνε να μην εκδίδουμε συνθήματα κατά των ΗΠΑ… να έχουμε απευθείας διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, βλέπουν μόνο τα επιφαινόμενα κατά τη γνώμη μου… το θέμα είναι ανεπίλυτο”, πρόσθεσε.

Η Γαλλία, η Βρετανία και η Γερμανία έχουν πει πως μπορεί να ενεργοποιήσουν και πάλι τις κυρώσεις των Ηνωμένων Εθνών σε βάρος του Ιράν βάσει ενός μηχανισμού “snapback” αν η Τεχεράνη δεν επιστρέψει στο τραπέζι.

Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις, μαζί με τις ΗΠΑ, λένε πως το Ιράν εργάζεται για την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Το Ιράν λέει πως ενδιαφέρεται μόνο για να αναπτύξει την πυρηνική ενέργεια.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters