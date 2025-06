Χαμενεΐ: Το Ισραήλ τιμωρείται αυτή τη στιγμή - Real.gr

Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, προχώρησε σε νέα ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, λίγες ώρες αφότου η χώρα του εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση κατά της Μπερσεβά.

Η ανάρτηση ήρθε ενόψει της επικείμενης συνάντησης του υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, με Ευρωπαίους διπλωμάτες στη Γενεύη, στο πλαίσιο προσπαθειών για την εξεύρεση διπλωματικής λύσης στην κρίση μεταξύ Ιράν και Ισραήλ.

«Ο σιωνιστικός εχθρός τιμωρείται. Τιμωρείται αυτή τη στιγμή» έγραψε ο Χαμενεΐ, κάνοντας αναφορά στις μαζικές πυραυλικές επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν κατά του Ισραήλ.

The Zionist enemy is being punished. It is being punished right now.

