Champions League: Σε επιφυλακή η Ευρώπη μετά τις απειλές του ISIS

Πιο αναλυτικά, το Υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας επιβεβαίωσε ότι θα υπάρχει αυξημένη αστυνομική παρουσία στο Παρίσι την Τετάρτη ως απάντηση στην απειλή, ενώ το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας δήλωσε ότι θα υπάρχουν περισσότερα από 2.000 επιπλέον άτομα ασφαλείας, σύμφωνα με τις τυπικές επιχειρήσεις για μια μεγάλη ποδοσφαιρική αναμέτρηση.

«Η UEFA είναι ενήμερη για τις φερόμενες τρομοκρατικές απειλές που διατυπώθηκαν προς τους αγώνες του UEFA Champions League αυτής της εβδομάδας και βρίσκεται σε στενή επαφή με τις αρχές στους αντίστοιχους χώρους διεξαγωγής”, ανέφερε η διοργανώτρια αρχή σε ανακοίνωσή της στο ESPN. “Όλοι οι αγώνες σχεδιάζεται να διεξαχθούν κανονικά με τις κατάλληλες ρυθμίσεις ασφαλείας.»

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανέφερε στο ESPN σε ανακοίνωσή της ότι το επίπεδο απειλής σε εθνικό επίπεδο παραμένει σε “σημαντικό”, αλλά αναγνώρισε την τρομοκρατική απειλή κατά των αγώνων του Champions League.

«Γνωρίζουμε τις αναφορές στο Διαδίκτυο και τα ΜΜΕ σε σχέση με κλήσεις για στόχευση αγώνων σε όλη την Ευρώπη και εδώ στο Λονδίνο», δήλωσε ο Αναπληρωτής Βοηθός Επίτροπος Ade Adelekan, ο οποίος επιβλέπει την αστυνόμευση στο Λονδίνο την Τρίτη.

«Ωστόσο, θέλω να διαβεβαιώσω το κοινό ότι έχουμε ένα ισχυρό σχέδιο αστυνόμευσης για τον αποψινό αγώνα και συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά μαζί με την ομάδα ασφαλείας του συλλόγου για να διασφαλίσουμε ότι ο αγώνας θα περάσει ειρηνικά.

«Όπως πάντα, ζητάμε από το κοινό να παραμείνει σε επαγρύπνηση και αν δει κάτι που δεν φαίνεται ή δεν αισθάνεται σωστό, τότε να το αναφέρει στην αστυνομία ή στο προσωπικό ασφαλείας».

Εκπρόσωπος της Άρσεναλ είπε στο ESPN ότι ο σύλλογος συνεργάζεται στενά με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, προσθέτοντας: «Ο σχεδιασμός μας για το αποψινό παιχνίδι δεν διαφέρει και η προσέγγισή μας, σε συνεργασία με την Αστυνομία και την UEFA, είναι ανάλογη με το τρέχον επίπεδο απειλής στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας δήλωσε στο ESPN σε δήλωση: «Οι υπηρεσίες Κρατικής Ασφάλειας έχουν σχεδιάσει μια επιχειρησιακή ανάπτυξη στην οποία θα συμμετέχουν περισσότεροι από 2.000 πράκτορες της Εθνικής Αστυνομίας και Πολιτικής Φρουράς, στους οποίους θα προστεθούν μέλη της Δημοτικής Αστυνομίας της Μαδρίτης, για να διασφαλιστεί η σωστή ανάπτυξη τα δύο αθλητικά γεγονότα που πραγματοποιούνται σήμερα [Τρίτη] και αύριο [Τετάρτη] στην πρωτεύουσα.

«Η ανάπτυξη αυτή συντονίζεται και έχει την υποστήριξη που προβλέπεται στα μέτρα που, σε όλη την επικράτεια του Κράτους, θεσπίζει το Αντιτρομοκρατικό Σχέδιο Πρόληψης, Προστασίας και Αντίδρασης για το σημερινό επίπεδο 4 στα 5 της αντιτρομοκρατικής συναγερμού, στο οποίο Έχουν επίσης προστεθεί διάφορα μέτρα για την πρόληψη αυτού του τύπου απρόοπτων».

Εν τω μεταξύ, γαλλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας Ζεράλ Νταρμανίν δήλωσε ότι γνωρίζει την απειλή από το Ισλαμικό Κράτος και έχει οργανώσει αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

«Είδαμε, μεταξύ άλλων, ένα μήνυμα από το Ισλαμικό Κράτος που στοχεύει ιδιαίτερα τα γήπεδα, το οποίο δεν είναι καινούργιο», είπε ο Νταρμανίν στους δημοσιογράφους την Τρίτη. «Ο αρχηγός της αστυνομίας, με τον οποίο μίλησα πολύ νωρίς σήμερα το πρωί, έχει ενισχύσει σημαντικά τους πόρους ασφαλείας».

Να θυμίσουμε πως το ίδρυμα Al Azaim, που διαδίδει μηνύματα του Ισλαμικού Κράτους, δημοσίευσε την εικόνα μιας αφίσας που απειλεί τα γήπεδα που θα διεξαχθούν τα προημιτελικά του Champions League.

Το μήνυμα της αφίσας ανέφερε: «Σκοτώστε τους όλους». Η απειλή από το Ισλαμικό Κράτος εξετάζεται από τις δυνάμεις ασφαλείας κι έχει διαβιβαστεί στις ομάδες.

?? ISIS are threatening attacks on the stadiums hosting the Champions League quarter-finals this week, including the Metropolitano.

[@OndaCero_es via @theMadridZone] pic.twitter.com/U6UkLTr6jj