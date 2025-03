Χάος στις πτήσεις παγκοσμίως: Κλειστό το Χίθροου λόγω φωτιάς - Αεροπλάνα αλλάζουν πορεία ή επιστρέφουν - Real.gr

Eκτροπές πτήσεων στον αέρα και δεκάδες ακυρώσεις πτήσεων προκαλεί το κλείσιμο του αεροδρομίου Χίθροου, ταλαιπωρώντας χιλιάδες επιβάτες.

«Το Χίθροου υφίσταται μείζονα διακοπή της ηλεκτροδότησης. Για να εγγυηθεί την ασφάλεια των επιβατών και των συναδέλφων», το αεροδρόμιο θα παραμείνει κλειστό «ως τις 23:59 της 21ης Μαρτίου» (τοπική ώρα· ως τις 01:59 αύριο Σάββατο ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε η Heathrow Airport Holdings.

Η διαχειρίστρια εταιρεία προειδοποίησε επίσης πως προβλέπει «σοβαρές διαταραχές» της κίνησης «τις επόμενες ημέρες». Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο FlightRadar24, ήδη πολλά αεροσκάφη αναγκάστηκαν να αλλάξουν σχέδια πτήσης.

The London Fire Brigade has deployed 10 fire engines and approximately 70 firefighters to the scene on Nestles Avenue in Hayes.

Το πυροσβεστικό σώμα του Λονδίνου κάνει λόγο για «μεγάλη» πυρκαγιά σε υποσταθμό στο Χέιζ, δυτικό προάστιο της βρετανικής πρωτεύουσας, που εγγυάται την τροφοδοσία του αεροδρομίου.

