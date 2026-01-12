Χάος στο Ιράν: «Η Τεχεράνη θέλει να διαπραγματευτεί» λέει ο Τραμπ, ενώ εξετάζει στρατιωτική επέμβαση - Πάνω από 500 νεκροί διαδηλωτές - Real.gr

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Κυριακή ότι ιρανοί ηγέτες επικοινώνησαν με την κυβέρνησή του για να «διαπραγματευτούν», μετά τις απειλές του να διατάξει στρατιωτική επιχείρηση, καθώς η Ισλαμική Δημοκρατία είναι αντιμέτωπη με μαζικές κινητοποιήσεις εναντίον της κυβέρνησης.

«Οι ιρανοί ηγέτες τηλεφώνησαν» προχθές Σάββατο, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος, προσθέτοντας ότι «βρίσκεται σε προετοιμασία συνάντηση (…) Θέλουν να διαπραγματευτούν».

Ωστόσο ο πρόεδρος των ΗΠΑ διεμήνυσε πως «ίσως χρειαστεί να αναλάβουμε δράση πριν από τυχόν συνάντηση».

Ο Τραμπ έχει ενημερωθεί για διάφορα σχέδια παρέμβασης, καθώς οι διαδηλώσεις έχουν οδηγήσει σε δεκάδες νεκρούς και χιλιάδες συλλήψεις.

Σύμφωνα με το CNN, μερικές από τις στρατιωτικές επιλογές που εξετάζονται επικεντρώνονται σε στόχους των υπηρεσιών ασφαλείας του Ιράν, οι οποίες καταστέλλουν τις κινητοποιήσεις, ενώ η διοίκηση εκφράζει ανησυχίες για ενδεχόμενη αντεκδίκηση ή ενίσχυση της στήριξης προς την κυβέρνηση από τον ιρανικό λαό.

Παράλληλα, ο Τραμπ φέρεται να εξετάζει και μη στρατιωτικά μέτρα, όπως:

-Κυβερνοεπιθέσεις σε στρατιωτικούς ή κρατικούς στόχους για να διαταραχθούν οι προσπάθειες καταστολής.

-Νέες κυρώσεις κατά προσώπων της ιρανικής ηγεσίας ή κρίσιμων τομέων της οικονομίας, όπως η ενέργεια και οι τράπεζες.

-Υποστήριξη τεχνολογίας, όπως το Starlink, για να διευκολυνθεί η επικοινωνία των διαδηλωτών παρά το διαδικτυακό μπλοκάρισμα. Ανάλογη βοήθεια είχε προσφέρει ο Πρόεδρος Μπάιντεν το 2022 κατά την προηγούμενη έξαρση των διαδηλώσεων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πρόσφατα ότι οι ΗΠΑ θα παρεμβαίνουν εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας εάν η Τεχεράνη χρησιμοποιήσει θανατηφόρα βία κατά των πολιτών, προσθέτοντας ότι αυτό δεν θα σημαίνει αποστολή στρατευμάτων, αλλά «χτύπημα εκεί που πονάει».

Στον πρόεδρο Τραμπ έχουν παρουσιαστεί διάφορες επιλογές, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων σε μη στρατιωτικούς στόχους στην Τεχεράνη, ανέφεραν οι πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν εμπιστευτικές συνομιλίες.

Téhéran, ce soir. Mesdames messieurs, nous vous présentons le peuple le plus courageux du monde ! L’Iran va renaître ! pic.twitter.com/ytEhcZXkbs — Association Femme Azadi (@femmeazadi) January 10, 2026

Ο Ρεζά Παχλαβί καλεί τις δυνάμεις ασφαλείας να ενωθούν «με τον λαό» Ο γιος του πάλαι ποτέ σάχη καλεί τις δυνάμεις ασφαλείας να ενωθούν «με τον λαό»

Ο γιος του άλλοτε σάχη του Ιράν και μορφή της εξόριστης ιρανικής αντιπολίτευσης στις ΗΠΑ Ρεζά Παχλαβί κάλεσε χθες Κυριακή τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας να «ενωθούν με τον λαό», καθώς η κυβέρνηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας προσπαθεί να καταστείλει ευρείες μαζικές κινητοποιήσεις.

«Οι εργαζόμενοι στους δημόσιους θεσμούς, καθώς και τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων και των υπηρεσιών ασφαλείας, έχουν να κάνουν μια επιλογή: να σταθούμε στο πλευρό του λαού και να γίνουν σύμμαχοι του έθνους ή να γίνουν συνεργοί των δολοφόνων του λαού–και να φέρουν το αιώνιο όνειδος και την καταδίκη του έθνους», ανέφερε ο Ρεζά Παχλαβί μέσω X στα περσικά και στα αγγλικά.

Απευθυνόμενος στους ιρανούς υπηκόους «εκτός του Ιράν», τόνισε πως «όλες οι πρεσβείες και όλα τα προξενεία ανήκουν στον ιρανικό λαό», καλώντας τους να «κοσμήσουν» τα κτίρια αυτά με «την εθνική σημαία του Ιράν», προφανώς αναφερόμενος στη σημαία της πάλαι ποτέ μοναρχίας η οποία ανατράπηκε με την ισλαμική επανάσταση του 1979 κι έδωσε τη θέση της σε αυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Χθες Σάββατο στο Λονδίνο εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν μπροστά στην ιρανική πρεσβεία και άνδρας σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι του κτιρίου για να αντικαταστήσει, για λίγη ώρα, τη σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας με αυτή της περιόδου της μοναρχίας.

Οι ανησυχίες εντείνονται για την καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν, που έχει αποκοπεί από τον υπόλοιπο κόσμο λόγω της διακοπής της πρόσβασης στο διαδίκτυο, έπειτα από τις νέες μεγάλες διαδηλώσεις εναντίον της κυβέρνησης, τις σοβαρότερες έπειτα από τρία χρόνια.

Κατά μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι νεκροί είναι από σχεδόν 200 ως 540 και πλέον από την έναρξη των διαδηλώσεων, στα τέλη Δεκεμβρίου.

Security forces opened fire on protesters in Tehranpars district, east of the capital, on Saturday night, a video obtained by Iran International shows. pic.twitter.com/Ekwz9AHPbk — Iran International English (@IranIntl_En) January 10, 2026

Πάνω από 500 οι νεκροί

Oι νεκροί, στις δύο εβδομάδες διαδηλώσεων στο Ιράν, έχουν ξεπεράσει τους 500, ανακοίνωσε η ομάδα ακτιβιστών υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA, που έχει την έδρα της στις ΗΠΑ.

Ο τελευταίος απολογισμός αναφορικά με τους νεκρούς, που βασίζεται σε μαρτυρίες ακτιβιστών εντός και εκτός του Ιράν, κάνει λόγο για 490 διαδηλωτές και 48 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας νεκρούς, καθώς και για 10.000 συλλήψεις.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητες πηγές τα στοιχεία αυτά και οι ιρανικές αρχές δεν έχουν δώσει στοιχεία για νεκρούς από τις ταραχές, τις οποίες αποδίδουν σε «ταραξίες» που ενθαρρύνονται από ξένες δυνάμεις.