Χαρούμενος ο Τραμπ που θα υποδεχθεί «τόσους πολλούς Ευρωπαίους» στον Λευκό Οίκο - Τι έγραψε στο truth social - Real.gr

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε σήμερα τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και κορυφαίους Ευρωπαίους αξιωματούχους στον Λευκό Οίκο με επίκεντρο τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία αναφέροντας σε μήνυμά του: «Ας δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα».

«Μια σημαντική ημέρα στον Λευκό Οίκο. Δεν είχαμε ποτέ τόσους πολλούς Ευρωπαίους Ηγέτες εδώ την ίδια στιγμή. Μια μεγάλη τιμή για την Αμερική!!», έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Τραμπ είναι προγραμματισμένο να συναντηθεί αρχικά με τον Ζελένσκι και κατόπιν με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Φινλανδίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, λίγες ημέρες μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος είχε παραστεί στη συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι τον Φεβρουάριο, η οποία είχε καταλήξει σε μια σφοδρή αντιπαράθεση, θα συμμετάσχει επίσης στις αποψινές συνομιλίες, είπε μια πηγή με γνώση του θέματος.