«Χάσμα και χρόνος» - Αρθρο του Ακη Κοσώνα - Real.gr

Οσο το ειρηνευτικό σχέδιο προχωρά (με τα αναμενόμενα και εύλογα προβλήματά του) τόσο θα πληθαίνουν οι εναλλακτικές λύσεις για τη συνύπαρξη Ισραηλινών και Παλαιστινίων μέσα σε έναν χώρο που προσδιορίζεται από πολέμους χιλιάδων χρόνων.

Η άποψη του ΑΚΗ ΚΟΣΩΝΑ - ΠΗΓΗ: Realnews

Τα προβλήματα που χωρίζουν τους δύο λαούς είναι πολύ παλαιότερα και βαθύτερα. Δεν λύνονται ούτε άμεσα ούτε τεχνητά. Οι Ισραηλινοί σήμερα γίνονται έξαλλοι στη διαπίστωση ότι η Χαμάς (σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη-δημοσκόπηση) είναι πιο δημοφιλής απ’ ό,τι πριν από δύο χρόνια και ότι πάνω από το 65% των Παλαιστινίων τάσσεται κατά του αφοπλισμού της.

Λίγο ενδιαφέρει τους απλούς Ισραηλινούς πολίτες η ανάλυση, το συμπέρασμα ότι η Χαμάς δεν είναι μόνο ένοπλη οργάνωση, αλλά κοινωνικό κίνημα, οργάνωση, κόμμα που μετέχει στις εκλογές (όσο γίνονταν αυτές), ότι δηλαδή είναι κάπως σαν τη Φατάχ παλαιότερα, επί Γιασέρ Αραφάτ, πριν χάσει την αίγλη της. Από την άλλη πλευρά, λίγοι Παλαιστίνιοι ικανοποιούνται με την (εύλογη) επισήμανση ότι δεν είναι όλοι οι Ισραηλινοί υποστηρικτές της πολιτικής Νετανιάχου και φανατικών μικρο-κομμάτων που μετέχουν στην κυβέρνηση. Απαντούν πως όσο ψηφίζονται και σχηματίζουν πλειοψηφία αυτοί που τα ψηφίζουν είναι υπεύθυνοι. Γεφυρώνεται το χάσμα; Δύσκολα. Γι’ αυτό και οι λύσεις που επιλέγονται είναι προσωρινές, επιτηρήσιμες και (όπως ελπίζεται αρμοδίως) πρακτικές. Το επόμενο στάδιο (όποτε υπάρξει) θα περιλαμβάνει διαδικασία επίλυσης εδαφικού, ιδιοκτησιών, συνόρων και μετακίνησης.