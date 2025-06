Χαβάη: Λάβα ύψους ως και 300 μέτρα εκτόξευσε το ηφαίστειο Κιλαουέα - Εντυπωσιακές εικόνες - Real.gr

Εντυπωσιακές εικόνες καταγράφηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής (20/06) στην Χαβάη, καθώς το ηφαίστειο Κίλαουεα εκτόξευσε… πίδακες λάβας που έφτασαν σε ύψος έως και 300 μέτρα, δημιουργώντας ένα μοναδικό σκηνικό.

Σύμφωνα με το CBS News, το οποίο επικαλείται το Hawaiian Volcano Observatory, η νέα ηφαιστειακή δραστηριότητα ξεκίνησε στις 11:30 το βράδυ της Πέμπτης (τοπική ώρα). Αρχικά, η εκτόνωση του ηφαιστείου χαρακτηριζόταν ως «μικρή και σποραδική», περιοριζόμενη σε χαμηλής έντασης ροές λάβας. Ωστόσο, με την πάροδο των ωρών, η δραστηριότητα του Κίλαουεα εντάθηκε σημαντικά, αυξάνοντας τον όγκο και το ύψος των εκτοξεύσεων.

Στις 1:40 τα ξημερώματα της Παρασκευής, η λάβα που εκτοξεύτηκε από τον βόρειο κρατήρα του ηφαιστείου έφτασε σε ύψος που ξεπερνούσε τα 300 μέτρα, σύμφωνα με το παρατηρητήριο. Παράλληλα, καταγράφηκε αύξηση της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή, γεγονός που επιβεβαιώνει την ένταση του φαινομένου.

Δεκαπέντε λεπτά αργότερα, στις 1:55 π.μ., το ηφαίστειο συνέχισε να εκτοξεύει πίδακες λάβας, αυτή τη φορά σε ύψος περίπου 243 μέτρων. Επιπλέον, από τον κρατήρα εκπέμφθηκε ένα ηφαιστειακό σύννεφο, το οποίο ανυψώθηκε σε ύψος περίπου 4.572 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, καλύπτοντας μεγάλο μέρος του ουρανού.

