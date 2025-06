Χέγκσεθ για Ιράν: «Αν θέλετε να μάθετε τι συνέβη στο Φόρντοου, να πάρετε ένα φτυάρι και να σκάψετε βαθιά» - Real.gr

Στη θέση ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν έχει πλέον εξαλειφθεί επέμεινε Πιτ Χέγκσεθ, λέγοντας ότι όποιος διαφωνεί… μπορεί να πάει ο ίδιος για να κάνει την έρευνά του.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας υποστήριξε τη θέση ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν έχει πλέον εξαλειφθεί. Μάλιστα, προέτρεψε, όποιον διαφωνεί με αυτή τη θέση να πάει ό ίδιος να κάνει την έρευνά του.

Έχοντας στο πλευρό του τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Χέγκσεθ επιτέθηκε σε έκθεση των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, η οποία αναφέρει ότι το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα μπορεί να μην έχει καταστραφεί, όπως ισχυρίζεται ο πρόεδρος και το επιτελείο του.

Είπε ότι η έκθεση χαρακτηρίστηκε «χαμηλής εμπιστοσύνης» επειδή «όλα τα στοιχεία είναι θαμμένα κάτω από ένα βουνό, καταστραμμένα και εξαφανισμένα».

Για τον λόγο αυτό, όπως πρόσθεσε, «αν θέλετε να κάνετε μια εκτίμηση για το τι συνέβη στο Φορντό, καλύτερα να πάρετε ένα μεγάλο φτυάρι και να σκάψετε πολύ βαθιά, επειδή το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν έχει εξαλειφθεί και κάποιος κάπου προσπαθεί να διαρρεύσει κάτι για να πει ότι είναι “χαμηλής εμπιστοσύνης”».

Ισχυρίστηκε ακόμη ότι για αυτόν τον λόγο ήλθαν οι Ιρανοί αμέσως στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων «επειδή οι πυρηνικές τους δυνατότητες έχουν ανατραπεί πέρα από αυτό που πίστευαν ότι ήταν δυνατό».

Έπλεξε δε το εγκώμιο του Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι αυτό συνέβη «εξαιτίας του θάρρους ενός αρχηγού που οδήγησε τα στρατεύματά μας, παρά τα όσα θέλουν να λένε τα fake news».

DEFENSE SECRETARY PETE HEGSETH: The fake news is already trying to say the nuclear site bombings failed.

The pilots know what happened. Iran knows what happened.

If you want to make an assessment of what happened at Fordow, you better get a big shovel.@PeteHegseth pic.twitter.com/QOEu1HNY6E

— Bannon’s WarRoom (@Bannons_WarRoom) June 25, 2025