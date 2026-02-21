Quantcast
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Αθλήτρια παραλίγο να χάσει το μάτι της από τη λεπίδα πατινιού αντιπάλου - Real.gr
real player

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Αθλήτρια παραλίγο να χάσει το μάτι της από τη λεπίδα πατινιού αντιπάλου

12:45, 21/02/2026
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Αθλήτρια παραλίγο να χάσει το μάτι της από τη λεπίδα πατινιού αντιπάλου

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, όταν η Πολωνή αθλήτρια ταχύτητας Kamila Sellier τραυματίστηκε σοβαρά στο πρόσωπο από τη λεπίδα πατινιού άλλης αθλήτριας και χρειάστηκε να μεταφερθεί με φορείο εκτός πάγου.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου δύο λεπτά μετά την εκκίνηση του τελευταίου προημιτελικού στα 1.500 μέτρα short track. Η Sellier προσπάθησε να προσπεράσει την Αμερικανίδα Kristen Santos-Griswold, ενώ μπροστά τους βρισκόταν η Ιταλίδα Arianna Fontana. Η κίνηση αυτή οδήγησε σε σύγκρουση των τριών αθλητριών, με αποτέλεσμα η Sellier να χτυπηθεί στο πρόσωπο από τη λεπίδα αντιπάλου.

 

Οι πρώτες βοήθειες δόθηκαν άμεσα στον πάγο, ενώ στη συνέχεια η αθλήτρια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της πολωνικής αποστολής, Κόνραντ Νιεντζβιέτσκι, η Sellier τραυματίστηκε στο μάγουλο, όπου έκανε ράμματα, ενώ υπάρχει έντονο οίδημα και πιθανή κάκωση στο ζυγωματικό.

Το μάτι της είναι επίσης πρησμένο, καθιστώντας δύσκολη την πλήρη εκτίμηση της κατάστασης. Παρά τον σοβαρό τραυματισμό, η Sellier είχε πλήρη συνείδηση και έκανε νόημα προς την εξέδρα ότι είναι καλά, καθησυχάζοντας τους θεατές.

 

Μετά το ατύχημα, οι διαιτητές αποφάσισαν τον αποκλεισμό τόσο της Sellier, όσο και της Santos-Griswold, κρίνοντας ότι η προσπάθεια προσπέρασης έγινε καθυστερημένα και παραβίαζε τους κανονισμούς. Το γεγονός αναδεικνύει τους σοβαρούς κινδύνους του short track, ενός αθλήματος υψηλής ταχύτητας όπου μικρές λεπτομέρειες μπορούν να καθορίσουν τη διαφορά μεταξύ ασφάλειας και σοβαρού τραυματισμού.

Τα αργά πλάνα της σύγκρουσης δείχνουν πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα σε μια ήπια πτώση και μια πιθανώς ανεπανόρθωτη βλάβη. Η ιατρική ομάδα της Πολωνίας παρακολουθεί στενά την κατάσταση της Sellier, ενώ οι επερχόμενες εξετάσεις στο νοσοκομείο θεωρούνται κρίσιμες για την πλήρη εκτίμηση του τραυματισμού.

Προσοχή, σκληρές εικόνες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved