Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Αθλήτρια παραλίγο να χάσει το μάτι της από τη λεπίδα πατινιού αντιπάλου - Real.gr

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, όταν η Πολωνή αθλήτρια ταχύτητας Kamila Sellier τραυματίστηκε σοβαρά στο πρόσωπο από τη λεπίδα πατινιού άλλης αθλήτριας και χρειάστηκε να μεταφερθεί με φορείο εκτός πάγου.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου δύο λεπτά μετά την εκκίνηση του τελευταίου προημιτελικού στα 1.500 μέτρα short track. Η Sellier προσπάθησε να προσπεράσει την Αμερικανίδα Kristen Santos-Griswold, ενώ μπροστά τους βρισκόταν η Ιταλίδα Arianna Fontana. Η κίνηση αυτή οδήγησε σε σύγκρουση των τριών αθλητριών, με αποτέλεσμα η Sellier να χτυπηθεί στο πρόσωπο από τη λεπίδα αντιπάλου.

Another look at the horrible Kamila Sellier speed skating accident. When it is slowed down like this you can see how close it was to leaving her partially blinded. pic.twitter.com/cefobBcW7V — USA NEWS 🇺🇸 (@usanewshq) February 20, 2026

Οι πρώτες βοήθειες δόθηκαν άμεσα στον πάγο, ενώ στη συνέχεια η αθλήτρια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της πολωνικής αποστολής, Κόνραντ Νιεντζβιέτσκι, η Sellier τραυματίστηκε στο μάγουλο, όπου έκανε ράμματα, ενώ υπάρχει έντονο οίδημα και πιθανή κάκωση στο ζυγωματικό.

Το μάτι της είναι επίσης πρησμένο, καθιστώντας δύσκολη την πλήρη εκτίμηση της κατάστασης. Παρά τον σοβαρό τραυματισμό, η Sellier είχε πλήρη συνείδηση και έκανε νόημα προς την εξέδρα ότι είναι καλά, καθησυχάζοντας τους θεατές.

Reports are at the Polish speed skater athlete, Kamila Sellier has a facial fracture after her fall but her eye itself appears to have been spared serious damage, and she’s conscious.

This was a scary moment in short-track speed skating, where high speeds and close contact make… pic.twitter.com/mnbm4CaOF7 — Still Searching (@still_seari7i1) February 21, 2026

Μετά το ατύχημα, οι διαιτητές αποφάσισαν τον αποκλεισμό τόσο της Sellier, όσο και της Santos-Griswold, κρίνοντας ότι η προσπάθεια προσπέρασης έγινε καθυστερημένα και παραβίαζε τους κανονισμούς. Το γεγονός αναδεικνύει τους σοβαρούς κινδύνους του short track, ενός αθλήματος υψηλής ταχύτητας όπου μικρές λεπτομέρειες μπορούν να καθορίσουν τη διαφορά μεταξύ ασφάλειας και σοβαρού τραυματισμού.

Τα αργά πλάνα της σύγκρουσης δείχνουν πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα σε μια ήπια πτώση και μια πιθανώς ανεπανόρθωτη βλάβη. Η ιατρική ομάδα της Πολωνίας παρακολουθεί στενά την κατάσταση της Sellier, ενώ οι επερχόμενες εξετάσεις στο νοσοκομείο θεωρούνται κρίσιμες για την πλήρη εκτίμηση του τραυματισμού.

Προσοχή, σκληρές εικόνες