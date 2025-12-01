Χέρτσογκ για απονομή χάρης στον Νετανιάχου: Θα λάβω υπόψη «μόνο το καλό του κράτους» - Real.gr

Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ δήλωσε σήμερα ότι θα λάβει υπόψη του μόνο «το καλό του κράτους και της κοινωνίας» προκειμένου να αποφασίσει αν θα απονείμει ή όχι χάρη στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου που δικάζεται για διαφθορά.

Το ζήτημα αυτό «θα εξεταστεί με τον πλέον κατάλληλο και ενδελεχή τρόπο», δήλωσε ο Χέρτσογκ, την επομένη της ανακοίνωσης από το γραφείο του ότι ο Νετανιάχου τού ζήτησε να του απονείμει χάρη.

«Θα λάβω υπόψη μόνο το καλό του κράτους και της ισραηλινής κοινωνίας, και μπροστά στα μάτια μου θα βρίσκονται μόνο το κράτος του Ισραήλ και τα συμφέροντά του», πρόσθεσε, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ