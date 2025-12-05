Χεζμπολάχ: Ο επικεφαλής του κινήματος δηλώνει ότι το κίνημά του στηρίζει τη διπλωματική προσέγγιση της Βηρυτού με το Ισραήλ - Real.gr

Quantcast
Χεζμπολάχ: Ο επικεφαλής του κινήματος δηλώνει ότι το κίνημά του στηρίζει τη διπλωματική προσέγγιση της Βηρυτού με το Ισραήλ

20:15, 05/12/2025
Ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ δήλωσε σήμερα ότι το κίνημά του υποστηρίζει τη διπλωματική προσέγγιση της κυβέρνησης του Λιβάνου για να τεθεί τέλος στα ισραηλινά πλήγματα στον νότο της χώρας, παρά την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ πριν από έναν χρόνο.

Η Βηρυτός επέλεξε «τη διπλωματία για να σταματήσει η ισραηλινή επιθετικότητα» και «εμείς στηρίζουμε αυτή την προσέγγιση», δήλωσε ο Ναΐμ Κασέμ σε τηλεοπτικό του διάγγελμα, χαρακτηρίζοντας παράλληλα «λάθος» τον διορισμό ενός Λιβανέζου πολίτη στην επιτροπή εποπτείας της εκεχειρίας.

Λιβανέζοι και Ισραηλινοί αξιωματούχοι συμμετείχαν προχθές Τετάρτη για πρώτη φορά σε συνεδρίαση αυτού του οργάνου, η οποία παρουσιάστηκε ως οι πρώτες απευθείας συζητήσεις εδώ και αρκετές δεκαετίες μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες παραμένουν επίσημα σε εμπόλεμη κατάσταση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

