Χιλή: Κύμα απελάσεων μεταναστών αλα Τραμπ προαναγγέλλει ο ακροδεξιός υποψήφιος για την προεδρία - Real.gr

Ο υποψήφιος της άκρας δεξιάς στις προεδρικές εκλογές στη Χιλή, ο Χοσέ Αντόνιο Καστ, φάνηκε να αποκλείει χθες Τετάρτη να γίνουν στη χώρα της Λατινικής Αμερικής επιχειρήσεις εναντίον μεταναστών, όπως στις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια ντιμπέιτ με την αντίπαλό του, την υποψήφια συμμαχίας παρατάξεων της αριστεράς Γιανέτ Χάρα.

Στην προτελευταία συζήτηση πριν από τον δεύτερο γύρο των εκλογών, ο οποίος θα διεξαχθεί τη 14η Δεκεμβρίου, οι υποψήφιοι αναμετρήθηκαν σε ραδιοφωνικό ντιμπέιτ, με τα κυριότερα θέματα να είναι η παράτυπη μετανάστευση και η ασφάλεια, που μονοπώλησαν τον προεκλογικό διάλογο.

Ο υπερσυντηρητικός πολιτικός 59 ετών κατά δημοσκοπήσεις να προηγείται στις προθέσεις ψήφου, προσελκύοντας το 55 ως 60%. Κατέλαβε τη δεύτερη θέση στον πρώτο γύρο, πίσω από τη Γιανέτ Χάρα, μετριοπαθή κομμουνίστρια, υποψήφια ευρείας συμμαχίας παρατάξεων της αριστεράς και του κέντρου.

Οι δυο τους θα αναμετρηθούν για τη διαδοχή του απερχόμενου προέδρου Γκαμπριέλ Μπόριτς.

Οι μετανάστες «έχουν 98 ημέρες για να φύγουν από τη χώρα ελεύθερα. Αν δεν το κάνουν, μόλις ταυτοποιούνται (…) θα απελαύνονται», επανέλαβε ο κ. Καστ, αναφερόμενος σε αντίστροφη μέτρηση ως την ημερομηνία που –αν επικρατήσει– θα αναλάβει την προεδρία της Χιλής, την 11η Μαρτίου.

Αν αναδειχθεί νικητής των εκλογών, θα είναι ο πρώτος πολιτικός της άκρας δεξιάς που θα αναλάβει την εξουσία στη χώρα μετά το τέλος της δικτατορίας του Αουγκούστο Πινοτσέτ (1973-1990).

Υπολογίζεται πως στη Χιλή ζουν σήμερα κάπου 337.000 μετανάστες χωρίς χαρτιά, κυρίως υπήκοοι της Βενεζουέλας.

Αν και η Χιλή παραμένει μια από τις πιο ασφαλείς χώρες στην περιοχή, έχει βρεθεί αντιμέτωπη τα τελευταία χρόνια με αύξηση των ανθρωποκτονιών και των απαγωγών, γεγονός που έχει επιτείνει το αίσθημα ανασφάλειας μέρους της κοινής γνώμης.

Μερίδα των ψηφοφόρων συνδέει την αύξηση της εγκληματικότητας με την παρουσία παράτυπων μεταναστών.

Ο κ. Καστ δεν σταματά να μιλά για μαζικές απελάσεις παράτυπων μεταναστών, οικογενειακώς. Πάντως χθες διαβεβαίωσε πως δεν θα διέτασσε εφόδους όπως αυτές της ομοσπονδιακής αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) αφότου ο πρόεδρος Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο.

«Δεν μιλάμε (για επιχειρήσεις) όπως αυτές της ICE», είπε, τασσόμενος μάλλον υπέρ αυστηρότερων ελέγχων.

Η Γιανέτ Χάρα από την άλλη επέκρινε τον αντίπαλό της διότι χρησιμοποιεί το ζήτημα της μετανάστευσης για ψηφοθηρικούς σκοπούς, προκαλώντας «εντάσεις με άλλες χώρες». «Στο ζήτημα αυτό πρέπει να δείχνουμε υπευθυνότητα», επέμεινε.

Η υποψήφια, 51 ετών, αναφέρθηκε στο δικό της πρόγραμμα για το ζήτημα. Τόνισε πως δεν θα νομιμοποιήσει μετανάστες χωρίς χαρτιά, θέλει πιο αποτελεσματικούς ελέγχους των παράτυπων εισόδων στη χώρα και απογραφή των παράτυπων μεταναστών ώστε οι αρχές να γνωρίζουν αν και ποιοι έχουν ποινικά μητρώα.

Οι δυο αντίπαλοι αναφέρθηκαν επίσης σε ζητήματα όπως ο νόμος για την ευθανασία υπό εξέταση το τρέχον διάστημα και ο νόμος για τη μείωση του χρόνου εργασίας, που είχε εγκριθεί όταν η κ. Χάρα ήταν υπουργός Εργασίας της κυβέρνησης Μπόριτς.