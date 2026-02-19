Χιλή: Τέσσερις νεκροί και 17 τραυματίες από έκρηξη βυτιοφόρου στην πρωτεύουσα Σαντιάγο - Real.gr

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένα βυτιοφόρο που μετέφερε υγροποιημένο αέριο ανατράπηκε και εξερράγη στο Σαντιάγο, την πρωτεύουσα της Χιλής, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Άλλοι 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν, είπε ο αρχηγός της αστυνομίας στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. Ο οδηγός του βυτιοφόρου έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο ξέφυγε από την πορεία του και ανατράπηκε.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο οδηγός είναι μεταξύ των νεκρών.

#Accidente| Una fuerte explosión se registró esta mañana en la comuna de Renca, en Santiago de Chile, tras un accidente que involucró a un camión que transportaba gas.

El hecho generó un gran incendio, personas afectadas y un amplio operativo de emergencia en el sector.#Santiago… pic.twitter.com/gnyG75XUIj — Quadratín Hispano (@HispanoQ) February 19, 2026

Η εισαγγελία ερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος. Το βυτιοφόρο ανήκε στην τοπική εταιρεία φυσικού αερίου Gasco, η οποία δεν ανταποκρίθηκε σε ένα αίτημα του πρακτορείου Reuters για κάποιο σχόλιο.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν φλόγες να υψώνονται από το σημείο, στην κοινότητα Ρένκα, στα βόρεια προάστια του Σαντιάγο, κοντά σε έναν μεγάλο αυτοκινητόδρομο και μια βιομηχανική περιοχή.

Η έκρηξη έγινε αισθητή σε ακτίνα 150-200 μέτρων και είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφούν τουλάχιστον 50 οχήματα, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Ο πρόεδρος της Χιλής Γκαμπριέλ Μπόριτς είπε ότι συντρίμμια έπεσαν σε τρεις επιχειρήσεις, όμως μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές.

Σύμφωνα με τον Κλαούντιο Ορέγο, τον κυβερνήτη της μητροπολιτικής περιοχής του Σαντιάγο, πέντε από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Ο ένας «έχει εγκαύματα στο 100% του σώματός του και κινδυνεύει να πεθάνει άμεσα», είπε.